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3 saatte 217 milyon liralık dükkan sattı

TOKİ güvencesiyle hayata geçirilen TORKAM E5’in açık artırmayla satılan dükkanları büyük ilgi gördü. İçinde özel metro durağı bulunan projedeki dükkanlara alıcılar 3 saatte 217 milyon lira verdi.

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TOKİ güvencesinde TORKAM kalitesiyle hayata geçirilen ve içinde kendine özel metro durağı bulunan TORKAM E5’in açık artırmaya çıkan Açık Çarşı dükkânları yatırımcıların ilgi odağı oldu. Dükkânların 770 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıktığı açık artırmada yüzde 32 artış sağlanırken üç saat gibi kısa sürede Açık Çarşı dükkânların yüzde 70’i sahiplerini buldu. Gerçekleşen satışlar karşılığında 217 milyon TL gelir elde edildi. Alıcıların kazançlı bir yatırıma imza attıklarını belirten TORKAM İnşaat İcra Kurulu Başkanı Mahmut Dereli “Satışa sunduğumuz dükkânlar yatırımcılar tarafından büyük talep gördü” dedi. 

ÖZEL METROSU VAR

Dereli “1. etaptaki 124 düzayak Açık Çarşı dükkânımızın yüzde 70’i kısa sürede satıldı. 770 bin liradan başlayan fiyatlarla açık artırmaya sunduğumuz Açık Çarşı dükkânlarımız, yüzde 32 artışla yüzde 70’i 217 milyon bedel karşılığında satıldı. Bu satış ve rakam projemize olan güvenin bir göstergesidir” dedi. Ulaşım ağlarının merkezinde olduklarını anlatan Dereli “TORKAM E5 metrobüs durağı, otobüs ve minibüs gibi toplu ulaşım hatlarının yanı başında yer alıyor. Burada projeye özel metro durağı olacak. Yine önünden 3 milyon, içinden de 700 bin kişi ile günde 3 milyon 700 bin kişiye ticari ünitelerimiz potansiyel kazanç sağlayacak. TORKAM E5 Açık Çarşı dükkânlarına yatırım yapanlar çok kârlı çıkacak. Ayrıca projemizin Millet Bahçesi projeleri kapsamında yakın bir dönemde dönüştürülecek Atatürk Havalimanı’nın tam karşısında yer alması büyük avantaj” dedi.

Yatay mimariye örnek proje

3 kattan oluşan, yatay mimarisiyle yenilenen bölgenin gelişiminde örnek olarak konumlanacak TORKAM E5, 20 bin 776 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Metro durağı ile bütünleşecek bir yapıda tasarlanan TORKAM E5 projesinde zemin altında (-7) kat bulunuyor. Toplam inşaat alanı 127 bin metrekareye ulaşan projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis, 310 cadde dükkanı ve 896 araçlık otopark kazandırılacak. 1+1, 2+1 ve 3+1 rezidans dairelerin yer aldığı projede konut büyüklükleri 54 metrekare ile 124 metrekare aralığında. Projede teslimlerin Ekim 2020’de yapılması planlanıyor.

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