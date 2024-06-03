3 şehirde, 7 bin çalışan anneye ayda 11 bin 339 TL ödenecek! Başvurular bugün başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından çalışan annelerle ilgili destek programını açıkladı.



3 ŞEHİRDE, 7 BİN ÇALIŞAN ANNEYE AYDA 11 BİN 339 TL ÖDENECEK!

Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz" dedi.