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  • 3 şehirde, 7 bin çalışan anneye ayda 11 bin 339 TL ödenecek! Başvurular bugün başlıyor
Ekonomi

3 şehirde, 7 bin çalışan anneye ayda 11 bin 339 TL ödenecek! Başvurular bugün başlıyor

Çalışan annelerle ilgili destek programını açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 'Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak' dedi.

3 Haziran 2024 Pazartesi 10:47 - Güncelleme:
3 şehirde, 7 bin çalışan anneye ayda 11 bin 339 TL ödenecek! Başvurular bugün başlıyor
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından çalışan annelerle ilgili destek programını açıkladı.

3 ŞEHİRDE, 7 BİN ÇALIŞAN ANNEYE AYDA 11 BİN 339 TL ÖDENECEK!

Bakan Işıkhan, "Çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ediyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönemine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Proje kapsamında; Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz" dedi.

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  • ödeme
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