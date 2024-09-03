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Ekonomi

3 ülkeyi birbirine bağlayacak dev doğal gaz projesi! Putin: Bir aşama tamamlandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moğolistan ile doğal gaz alanında olumlu beklentiler içerisinde olduklarını belirterek, 'Rusya, Moğolistan ve Çin'i birbirine bağlayacak, yaklaşık bin kilometre uzunluğundaki Soyuz Vostok doğal gaz boru hattının projelendirmesi tamamlandı. Şu anda, projenin devlet incelemesi yürütülmektedir.' dedi.

AA3 Eylül 2024 Salı 14:05 - Güncelleme:
3 ülkeyi birbirine bağlayacak dev doğal gaz projesi! Putin: Bir aşama tamamlandı
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Putin, Moğolistan'ın başkenti Ulanbatur'daki temaslarının ardından Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh ile basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın, Moğolistan'ın ana ticaret ortaklarından biri olduğunu anlatan Putin, "Bu yılın ilk yedi ayında ticaret hacmimiz yüzde 21 arttı. İki ülke arasındaki ticari ödemeler neredeyse tümüyle dolar ve avroya alternatif para birimleriyle gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Putin, Rus gazını Moğolistan üzerinden Çin'e sevk etmesi planlanan Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı projesine ilişkin, "Doğal gaz alanında işbirliğine yönelik olumlu bir beklentideyiz. Rusya, Moğolistan ve Çin'i birbirine bağlayacak, yaklaşık bin kilometre uzunluğundaki Soyuz Vostok doğal gaz boru hattının projelendirmesi tamamlandı. Şu anda, projenin devlet incelemesi yürütülmektedir." ifadelerini kullandı.

Moğolistan üzerinden doğal gaz sevkiyatının gündemdeki tek konu olmadığına işaret eden Putin, "Doğal gazı Moğol tüketicilere tedarik etme olasılığını da değerlendiriyoruz. Gazprom, ülkede doğal gazın yaygınlaştırılmasıyla ilgili konularda gerekli desteği sağlamaya hazırdır." dedi.

Rusya, yılda 50 milyar metreküp kapasiteyle Moğolistan üzerinden geçerek Çin'e Rus gazı ulaştırması planlanan Sibirya'nın Gücü 2 projesi üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Halihazırda Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden sevkiyat devam ederken, söz konusu hattın 2025'te 38 milyar metreküp kapasiteye ulaşması bekleniyor.

Uluslararası basında çıkan bazı iddialarda, Rusya ve Çin'in gaz fiyatı üzerinde anlaşmazlık yaşadığı ve ikinci hattın inşasının bu nedenle geciktiği belirtilirken, Rus yetkililer bunu reddediyor.

  • Vladimir Putin
  • Rusya
  • doğal gaz

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