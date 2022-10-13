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Ekonomi

30 milyon liralık yatırım şehirlerarası ulaşım için trafik yükünü azaltacak

Kahramanmaraş'ta Kayseri ve Adana karayolu arasında yapımına başlanan Güney Bağlantı Yolu'nda asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor.

IHA13 Ekim 2022 Perşembe 09:14 - Güncelleme:
30 milyon liralık yatırım şehirlerarası ulaşım için trafik yükünü azaltacak
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30 milyon liralık ulaşım yatırımı; şehirlerarası ulaşım için yeni transit güzergâh olacak ve kent merkezinin trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 4 kilometre uzunluğunda ve 55 metre genişliğindeki Güney Bağlantı Yolu'nda temel hazırlıkları ve asfaltlama çalışmaları eşzamanlı olarak başlattı.

Kayseri - Adana istikametinde seyahat edecek araçlar, Güney Bağlantı Yolu'nu kullanarak şehirlerarası ulaşım için transit geçiş sağlayabilecek. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen dev yatırımın, Hal Kavşağı ve Madalyalı Kavşak başta olmak üzere şehir içi ulaşımda önemli pek çok noktada yoğunluğu azaltması hedefleniyor.

Projenin ikinci etabında ise Adana karayolundan Gaziantep karayoluna yeni bir bağlantı açılacak.

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