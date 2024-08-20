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  • 300 bin yetiştiricinin küçükbaş hayvancılık desteklerinden yararlanması bekleniyor
Ekonomi

300 bin yetiştiricinin küçükbaş hayvancılık desteklerinden yararlanması bekleniyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılık desteklemelerine ilişkin, 'Birliklerimize üye durumunda olan 300 bin yetiştiricimizin bu desteklerden mutlak surette faydalanmasını istiyoruz.' ifadesini kullandı.

AA20 Ağustos 2024 Salı 08:56 - Güncelleme:
300 bin yetiştiricinin küçükbaş hayvancılık desteklerinden yararlanması bekleniyor
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Çelik yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği'nde yer alan küçükbaş hayvancılık desteklemeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Anaç koyun keçi desteği yerine ilk defa olmak üzere kuzu ve oğlak desteği verileceğini anımsatan Çelik, yetiştiricilerin Birliğe üye olmaları durumunda kuzu ve oğlak destekleriyle sürü yöneticisi istihdam desteklerinden faydalanabileceklerini belirtti.

Çelik, kuzu ve oğlakların tümüne koyun-keçi vebası aşısı yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemi'ne (VETBİS) kaydedilmiş olma zorunluluğu bulunduğuna işaret ederek, "Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ile İstanbul ve Gökçeada da dahil olmak üzere Çanakkale'nin Avrupa yakasında bulunan işletmelerde koyun-keçi vebası aşı şartı aranmayacak." ifadelerini kullandı.

Her kuzu ve oğlak için bir kez destekleme ödemesi yapılacağını, ödemelerin iki dönem halinde gerçekleştirileceğini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Başvuruların birinci dönemi için, destekleme yılı eylül ayının ilk iş gününde başlayıp aralık ayının ilk iş gününe kadar devam edecektir. İkinci dönem için ise bir sonraki yılın nisan ayının ilk iş gününde başlayıp 15 Haziran tarihine kadar devam edecektir. Dolayısıyla yetiştiricilerimizin belirtilen dönemlerde destekleme başvurusunu üyesi oldukları birliğe dilekçeyle yapmaları hususunda hassas davranmaya davet ediyorum. Birinci dönemde başvuruda bulunan yetiştiricilerimiz ikinci dönem içinde başvuru yapmış sayılacak ancak birinci dönemde başvuru yapamayanlar ise ikinci dönemde başvuru yapabilecektir. Yetiştiricilerimizin belirtilen süreler içinde başvurularını yapmaları desteklerden faydalanmaları adına son derece önemlidir. Birliklerimize üye durumunda olan 300 bin yetiştiricimizin bu desteklerden mutlak surette faydalanmasını istiyoruz."

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