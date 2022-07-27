İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2022 Çarşamba / 28 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,8921
  • EURO
    18,1736
  • ALTIN
    991.347
  • BIST100
    2541.51
Ekonomi

300 yılın en büyük elması bulundu

Angola'da 170 karat büyüklüğünde pembe elmas bulundu. Elmasın son 300 yılın en büyük pembe elmaslarından biri olduğu belirtildi. Angola Maden Kaynakları Bakanı Diamantino Azevedo ise, 'Lulo'dan çıkarılan bu muhteşem pembe elmas, Angola'yı dünya sahnesinde önemli bir aktör olarak göstermeye devam ediyor' dedi.

IHA27 Temmuz 2022 Çarşamba 11:36 - Güncelleme:
ABONE OL

Avustralya merkezli Lucapa Diamond şirketi, Angola'da büyük bir elmas buldu.

300 YILIN EN BÜYÜK ELMASI

Şirketten yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Lulo madeninde 170 karatlık pembe bir elmas (The Lulo Rose) bulunduğu, bunun son 300 yılda keşfedilen en büyük pembe elmaslardan biri olduğu ifade edildi.

Angola Maden Kaynakları Bakanı Diamantino Azevedo ise, "Lulo'dan çıkarılan bu muhteşem pembe elmas, Angola'yı dünya sahnesinde önemli bir aktör olarak göstermeye devam ediyor" dedi. Angola devletine ait elmas, ülkenin ticaret firması Sodiam tarafından gerçekleştirilecek uluslararası ihale ile satışa çıkarılacak.

Öte yandan 2017 yılında Hong Kong'da açık artırmaya çıkarılan 59.6 karatlık "Pembe Yıldız" adlı elmas 71.2 milyon dolara alıcı bulmuştu. Pembe Yıldız, şimdiye kadar satılan "en pahalı pembe elmas" olarak biliniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.