32 yılda her 10 evin 9’una girmeyi başardı

Procter and Gamble Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Türkiye’deki yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirterek 32 yıllık süreç boyunca her 10 evden 9’una markalarıyla girdiklerini söyledi. “Türkiye bizim için çok önemli” diyen Turnaoğlu “Türkiye’deki tüketicilerimize daha iyi hizmet verebilmek adına Türkiye’deki 30’uncu yılımızda Gebze Fabrikamıza 250 milyon TL yatırımda bulunduk. Geçtiğimiz yıl ise Avrupa’nın en yeni Ar-Ge Merkezi’ni Türkiye’de hayata geçirdik” diye konuştu.

2 BİN 500 İSTİHDAM

Dünya çapında 5 milyar insana ulaştıklarını anlatan Turnaoğlu “P&G olarak Türkiye’de 16 markayla faaliyet gösteriyoruz. Her yıl Türkiye’de 2 milyon bebek Prima ile büyürken; Orkid 8 milyondan fazla kadının hayatını kolaylaştırıyor. Kişisel bakım ve temizlik alanındaki diğer markalarımız milyonlarca hanede insanların yaşamlarını iyileştiriyor, sosyal sorumluluk projelerimizle de milyonlarca insanın yaşamına değer katıyoruz” dedi. Türkiye’nin bir ihraç üssü olduğunu da anlatan Turnaoğlu “Türkiye’de ürettiğimiz ürünlerin yüzde 25’ten fazlasını Kafkasya, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika ve Balkanlar’daki 20’denfazla ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye P&G’nin önemli yatırımlar yaptığı ve Avrupa büyümesinin yüzde 50’sini oluşturan stratejik bir ülke. Bugün Türkiye’de yarattığımız ekosistemde de doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir istihdam yaratıyoruz” dedi.

OLİMPİYAT BAŞARISI

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldıklarını anlatan Tankut Turnaoğlu “Özel Olimpiyatlar Türkiye’ye olan katkımızı, Migros’la beraber 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Minik Sporcular projemizle daha da genişlettik. Minik Sporcular projemizle öğrenme güçlüğü, hareket kısıtlılığı gibi nedenlerden dolayı özel eğitim gereksinimi olan 2-7 yaş aralığındaki çocukların bedensel, bilişsel, sosyal gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Proje kapsamında ailelerle yapılan araştırmaya göre özel sporcuların, diğer çocuklarla arkadaşlık kurma durumunda yüzde 22 oranında bir artış, birlikte spor yapma oranlarında ise yüzde 49’luk bir artış gözlemlendi” dedi.

19 ÖYKÜYE MADDİ DESTEK