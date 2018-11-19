35 m² dükkandan mobilya devi çıktı
Doğtaş’ın hikayesi Çanakkale’de 35 metrekare bir dükkanda başlıyor. 1972 yılında köy köy dolaşarak ‘Çekyat’ı Türkiye’ye tanıtan Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın yolculuğu bir başarı hikayesine dönüşüyor. Şirket bugün, Türkiye’nin en büyükleri arasında...
- KAAN ZENGİNLİ
Bu hafta Patron Katı’nda mobilya sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan ‘Doğtaş ve Kelebek Mobilya’nın hikayesini işledik. Türk mobilya sektörünün kuruluşundan, markalaşma sürecine, kurumsal yapıya geçişinden, dünyaya açılmasına kadar; her döneminde büyük emeği olan Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın yolculuğunu kaleme aldık. Davut Doğan aslında bir devlet memuru… Babası Haci Ali Doğan ise Çanakkale’de kahve işleten küçük bir esnaf… Her şey, babasının 35 metrekare bir dükkan tutarak köyde mobilya satması ile başlıyor. Davut Doğan memurluktan istifa ederek, ticarete atılıyor, köy köy dolaşılarak mobilya satılıyor, o dönemde ‘çekyat rüzgarı’nın etkisiyle büyüyen şirket, bugün bir mobilya krallığına dönüşüyor. Davut Doğan’dan aldığımız ve iş tecrübelerini anlattığı ‘İş’te Hikayelerim’ kitabından bir cümle ile başlayalım yazımıza ‘Hedef koyacaksın, bunun için çalışacaksın, sapma olabilir, revize et ve devam et…’
Mobilya sektörüne nasıl adım attınız? Kısaca hikayenizi dinleyelim…
Şirketimizin kurucusu babam Hacı Ali Doğan’dır. 1960’lı yıllarda Çanakkale Biga’da babamın kahvesi vardı. Ben de yaz aylarında gider yanında çalışırdım. Babamız bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 1972 yılında 35 metrekare bir dükkanda eniştemle ortak mobilya işine giriyor. Ancak sattığımız ürünlerin fiyatı yüksek olunca bu iş tutmuyor. Ardından çıkıp, ot yastık, yatak yorgan, muşamba gibi ürünlerin satışına başlıyoruz.
Siz işe ne zaman girdiniz?
Ben Eskişehir’de devlet parasız yatılı da okudum.3 yıl devlet okuttuğu için 6 yıl mecburi hizmetim vardı. 7’inci yılında istifa ettim. Babamla beraber çalışmaya başladım. Bir dönem çekyat dediğimiz ürünlere büyük rağbet oldu. Satışlarımız gayet iyi gidince, aklıma ‘bu ürünleri civar köylere giderek satma’ fikri geldi.
SİGARA PARASINA ÇEKYAT
Bir araba aldık ve köy köy dolaşarak ‘Al sonra öde, kapınıza teslim’ sloganıyla çekyat satmaya başladık. Buna bizim sektörümüzde ilk kampanya diyebiliriz. Bir diğer kampanyamız ise “Günde bir paket sigara fiyatına taksitle çekyat” oldu. Bizim üretici mal yetiştirememeye başladı. İşi büyütme kararı aldık ve Biga’da büyük bir mağaza tuttuk.
‘KÖYLERİ DOLAŞIYORUZ’
Günde 10’a yakın çekyat yapıyoruz, mağazalara gönderiyoruz, satılmayanları da akşamları kardeşlerim (Adnan, Şadan, İsmail, İlhan ve Murat) köy köy dolaşarak satmaya çalışıyor. Hiç unutmam ‘ikinci ürünü alana çeyrek altın’ kampanyası da yapmıştık o köylerde…
DOĞTAŞ KURULUYOR
Markalaşmaya ne zaman geçiliyor?
Hızlı büyüme sürecine girdik. 1987’de ‘Doğanlar Mobilya İmalat Sanayi A.Ş’yi (DOĞTAŞ) kurduk. 1994’te Avcılar’da ilk mağazamızı açtık. Ar-Ge, tasarım, kurumsallaşma vs vs derken öyle büyüdük ki, yabancı fonların ilgisini çekmeye başladık. Turkven ile birlikte Kelebek Mobilya’yı satın aldık. Ardından Turkven ile yollarımızı ayırdık.
En büyükler listesinde
Bugün mobilya sektöründe Türkiye’nin en büyük 3 şirketinden biriyiz. Ekonomide yaşanan dalgalanmadan bizler de etkilendik. Bu yıl satışlarımız istediğimiz gibi gitmedi. Vergi indirimler bir nebze olsun satışları artıracaktır. Ancak toparlanma 2019’da çok daha belirgin olacak. Ne olursa olsun yatırıma ve üretime ara vermeden devam ediyoruz.
Savaş odasında beyinler yarışıyor
Bizim savaş odası toplantıları vardır, arkadaşlarımızla beyin savaşları yapıyoruz burada. Atış serbest, herkes fikirlerini söylüyor. Bu toplantıya müdür ve direktör seviyesi, onun dışında şirkete yeni başlamış genç arkadaşlar katılıyor. Farklılaşmak, ayrışmak adına neler yapabiliriz bunları konuşuyoruz. Örneğin bu toplantılarda ‘garantili ve sigortalı ürün’ fikri çıktı ve bunu sektörde ilk biz yaptık.
KDV yüzde 8’e sabitlenebilir
Tekstilde KDV kalıcı olarak yüzde 8’e sabitlendi. Hükümetimizin yaptığı vergi indirimleri tam zamanında ancak, bu verginin sabitlenmesi gerekiyor. Kayıtdışı sebebiyle haksız rekabeti önlemek adına KDV’yi sabitlersek, mobilya sektöründe dünya markaları çıkarabiliriz.
RuumStore
Grubun e-ticaret markası ‘Ruum Store’un da yakında lansmanı gerçekleşecek. E-ticaret ile dünya pazarlarında daha aktif olacaklarını belirten Davut Doğan “Bugün Amerika’dan ilk siparişimizi de aldık” dedi.
Sıkıntılar geçici yatırıma devam
Türkiye ekonomisi Biz genel olarak pozitif düşünen bir aileyiz. Yatırımdan çekinmeyiz. Ülkemize de güveniyoruz. Dünyada 61 ülke gittim. Bunların 40 tanesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gezdim. Burada Türkiye’nin önemini çok daha iyi anladım. Memleketimizle gurur duyuyoruz. Bazen sıkıntılar yaşanabilir. Bunlar geçici. Bu sürecin hızlıca toparlanacağına inanıyorum. Türkiye çok güçlü bir ülke.
Şişman şirketler kaslı hale gelicek
Bazen yaşanan bu ekonomik durumlar şirketlerin kendilerine gelmelerine vesile oluyor. Silkelenmek gerek. Biz de böyle yaptık. Organizasyonumuzu gözden geçirdik. Tasarrufa gittik. İşler iyiye gittiğinde şirketler yağlanıyor, şişmanlamaya başlıyoruz. Şimdi kilolarımızı atıyoruz. Kaslarımız artık daha güçlü.
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