35 m² dükkandan mobilya devi çıktı

Bu hafta Patron Katı’nda mobilya sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan ‘Doğtaş ve Kelebek Mobilya’nın hikayesini işledik. Türk mobilya sektörünün kuruluşundan, markalaşma sürecine, kurumsal yapıya geçişinden, dünyaya açılmasına kadar; her döneminde büyük emeği olan Doğtaş Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan’ın yolculuğunu kaleme aldık. Davut Doğan aslında bir devlet memuru… Babası Haci Ali Doğan ise Çanakkale’de kahve işleten küçük bir esnaf… Her şey, babasının 35 metrekare bir dükkan tutarak köyde mobilya satması ile başlıyor. Davut Doğan memurluktan istifa ederek, ticarete atılıyor, köy köy dolaşılarak mobilya satılıyor, o dönemde ‘çekyat rüzgarı’nın etkisiyle büyüyen şirket, bugün bir mobilya krallığına dönüşüyor. Davut Doğan’dan aldığımız ve iş tecrübelerini anlattığı ‘İş’te Hikayelerim’ kitabından bir cümle ile başlayalım yazımıza ‘Hedef koyacaksın, bunun için çalışacaksın, sapma olabilir, revize et ve devam et…’

Mobilya sektörüne nasıl adım attınız? Kısaca hikayenizi dinleyelim…

Şirketimizin kurucusu babam Hacı Ali Doğan’dır. 1960’lı yıllarda Çanakkale Biga’da babamın kahvesi vardı. Ben de yaz aylarında gider yanında çalışırdım. Babamız bir arkadaşının tavsiyesi üzerine 1972 yılında 35 metrekare bir dükkanda eniştemle ortak mobilya işine giriyor. Ancak sattığımız ürünlerin fiyatı yüksek olunca bu iş tutmuyor. Ardından çıkıp, ot yastık, yatak yorgan, muşamba gibi ürünlerin satışına başlıyoruz.

Siz işe ne zaman girdiniz?

Ben Eskişehir’de devlet parasız yatılı da okudum.3 yıl devlet okuttuğu için 6 yıl mecburi hizmetim vardı. 7’inci yılında istifa ettim. Babamla beraber çalışmaya başladım. Bir dönem çekyat dediğimiz ürünlere büyük rağbet oldu. Satışlarımız gayet iyi gidince, aklıma ‘bu ürünleri civar köylere giderek satma’ fikri geldi.

SİGARA PARASINA ÇEKYAT

Bir araba aldık ve köy köy dolaşarak ‘Al sonra öde, kapınıza teslim’ sloganıyla çekyat satmaya başladık. Buna bizim sektörümüzde ilk kampanya diyebiliriz. Bir diğer kampanyamız ise “Günde bir paket sigara fiyatına taksitle çekyat” oldu. Bizim üretici mal yetiştirememeye başladı. İşi büyütme kararı aldık ve Biga’da büyük bir mağaza tuttuk.

‘KÖYLERİ DOLAŞIYORUZ’

Günde 10’a yakın çekyat yapıyoruz, mağazalara gönderiyoruz, satılmayanları da akşamları kardeşlerim (Adnan, Şadan, İsmail, İlhan ve Murat) köy köy dolaşarak satmaya çalışıyor. Hiç unutmam ‘ikinci ürünü alana çeyrek altın’ kampanyası da yapmıştık o köylerde…

DOĞTAŞ KURULUYOR

Markalaşmaya ne zaman geçiliyor?

Hızlı büyüme sürecine girdik. 1987’de ‘Doğanlar Mobilya İmalat Sanayi A.Ş’yi (DOĞTAŞ) kurduk. 1994’te Avcılar’da ilk mağazamızı açtık. Ar-Ge, tasarım, kurumsallaşma vs vs derken öyle büyüdük ki, yabancı fonların ilgisini çekmeye başladık. Turkven ile birlikte Kelebek Mobilya’yı satın aldık. Ardından Turkven ile yollarımızı ayırdık.