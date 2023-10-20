İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ekim 2023 Cuma / 6 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,026
  • EURO
    29,6495
  • ALTIN
    1780.35
  • BIST100
    7769.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 351 maden sahası ihale edilecek! Resmi açıklama geldi
Ekonomi

351 maden sahası ihale edilecek! Resmi açıklama geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 351 maden sahası ihale edilecek.

AA20 Ekim 2023 Cuma 09:03 - Güncelleme:
351 maden sahası ihale edilecek! Resmi açıklama geldi
ABONE OL

MAPEG'in konuya ilişkin ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu 351 maden sahasına ilişkin ihalelerle ile ilgili usul ve esaslar "https://www.mapeg.gov.tr/" adresinde yayımlanacak ihale şartnamesinde belirtilecek.

Ayrıca, maden sahaları Maden Kanunu'nun ilgili hükmü gereği ikinci defa ihale edilmek üzere ilanın Resmi Gazete yayın tarihinden itibaren en az on beş gün süre ile https://www.mapeg.gov.tr/adresinde ilan edilecek.

İlanda ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları, taban ihale bedeli ve ihale tarihleri yer alacak.

Sahalar için başvuru belgeleri, MAPEG'in internet sitesinde ilan edilen tarihlerde 09.00-09.30 saatlerinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda ihale komisyonuna elden teslim edilecek.

Öte yandan, ihalesi yapılan ancak müracaatçıların yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ruhsatlandırılmayan sahalar yeniden ihale programına alınacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.