14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:00 - Güncelleme: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 08:00

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklarken ek gösterge düzenlemesinin yaşama geçmesiyle birlikte hem görev ücretine hem de emekli aylığına olumlu yansıyacak, kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak.

Memurlara ek gösterge konusunda düzenleme yapılması konusunda ilk müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan vermişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında yaptığı açıklamada, "Federasyonlarımızın verdiği bu teklife karşı biz de 3600 meselesinin bu sözleşme sürecinin içerisinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsiyoruz.

Bu çerçevede devlet bu sorunu çözmek konusunda, bu süreç içerisinde gerekli çalışmaları yapacak. Bu sözleşme ile bu meseleyi gündemimizin içindeki önemli bir sosyal mutabakat meselesi olarak görüyoruz" dedi.

Sendikalar ek göstergenin tüm kamu görevlilerini kapsamasını istiyor. Ancak daha önceki görüşmelerde öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 meslek grubunda ek göstergelerin yükseltilmesi öngörülüyor.

İKRAMİYE 30-35 BİN LİRA ARTAR

Düzenlemeden yaklaşık 1.8 milyon memurun yararlanması bekleniyor. Düzenleme ile memurların ek gösterge cetvelinin yeniden belirlenmesi öngörülüyor. Sabah'ın haberine göre, Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis, idarecilerin ikramiyeleri yaklaşık 30-35 bin lira artacak.

Daha önce yapılan çalışmalarda düzenlemenin meslek gruplarına göre farlılık göstermeden bu grupları kapsayacak bir düzenleme yapılarak ek göstergenin yükseltilmesi yönünde olmuştu. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

MEMURİYETTE EK GÖSTERGE NEDİR?

Hizmet, unvan, sınıf, derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge diğer adıyla katsayı;

devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi buna göre hesaplanıyor.

Ek gösterge arttıkça maaş da yükseliyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha yüksek emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Yeni gösterge sistemi kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak.

EĞİTİM Mİ DİKKATE ALINACAK?

Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek.

İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.

YARDIMCI HİZMETLER SINIFI

Memur sendikaları yardımcı hizmetler sınıfına ek gösterge verilmesini, birçok kurumda müdür, şube müdürü kadrolarında görev yapanların düşük olan ek göstergelerinin düzeltilmesini talep ediyor.

Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro/aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.