12 Ağustos 2021 Perşembe 16:21 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 16:21

3600 ek gösterge, memur maaşına yapılacak olan zam görüşmlerinde gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hükümetin zam teklifinin yanı sıra 3600 ek göstergeye dair de açıklamalarda bulundu. Peki 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge Hangi meslekleri kapsıyor? İşte konu hakkında detaylı bilgi.

Hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge verilmesinin görüşülmesini kabul ediyoruz. 2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" açıklamasını yaptı.

Görüşmelerde bu aşamadan sonra müzakere sürecine geçilecek. Uzlaşı olursa 22 Ağustos'ta zam oranı belli olacak.

Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.

Ek göstergenin devlet memurlarının aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli bir yeri vardır.

Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyorlar.

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Kamuda görev alan memurların maaşları, emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu olan 3600 ek gösterge unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak.

3600 EK GÖSTERGE HANGİ MESLEKLERİ KAPSIYOR?

Memurların ekonomik koşullarını iyileştirecek olan 3600 ek gösterge için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 3600 ek gösterge yasası, kamuda çalışanlarını (polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi, emekli) yakından ilgilendiriyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik oluşturuyor.