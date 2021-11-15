15 Kasım 2021 Pazartesi 12:47 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 12:47

Memurların maaşlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili gelişmeler anbean takip ediliyor. 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisini karşılayacak olan 3600 ek göstergenin 2022 yılının sonunda yasalaşması için hükümetin çalışmaları devam ediyor. Düzenleme, öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir ne işe yarar? 3600 ek göstergenin maaşa etkisi nedir?

Memura yapılacak zamlara ilişkin görüşmeler sürerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 meselesinin bu sözleşme sürecinde çözülmesini istiyoruz." açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından konu ile ilgili değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini, önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz " ifadesini kullandı. İşte, binlerce memurun beklediği 3600 ek göstergede son durum...

EK GÖSTERGE NEDİR, NE İŞE YARAR?

Ek gösterge; memurların, aylık ücretlerinde, emekli aylıklarında ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yapılacak.

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞA ETKİSİ NEDİR?

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda, aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Hesaplamalara göre, 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticilerin maaşlarında brüt 107 TL, emekli aylıklarında 820 lira ve emekli ikramiyelerinde de 24 bin 600 lira artış olacak.

Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

Unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve ikramiyelerinde önemli iyileştirme yapacak düzenlemenin teknik çalışması, 2022'nin Haziran ayına, yasalaşma süreci ise 2022 sonuna yetişecek. Uygulama ise Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılacağı 2023 yılına yetişecek.

Yapılacak ek gösterge düzenlemesinden 1.8 milyon kişinin yararlanması bekleniyor.