3600 ek gösterge son durum 3600 ek gösterge son dakika kimlere ne zaman verilecek Memur maaşları artacak mı 3600 ek gösterge son durum haberleri merak ediliyor. 3600 ek gösterge son dakika kimlere ne zaman verilecek Memur maaşları artacak mı? Ek gösterge son dakika gelişmeleri an be an takip edilmeye devam ediliyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri dışında kimlere ne kadar verilecek? Memur maaşları 3600 ek göstergeden etkilenecek mi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayında polis, hemşire ve din görevlilerine verdiği 3600 ek gösterge müjdesi için memurların bekleyişi sürüyor. 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçmesini bekleyen Öğretmen, polis ve sağlık çalışanları (hemşire) memur grubu bu konudaki beklentilerini birçok alanda duyurmaya devam ediyor. Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir metod. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 200 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Bal, AK Parti'nin 100 günlük eylem planında yer vermediği 3600 ek gösterge vaadi hakkında, Cumhurbaşkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

NE KADAR OLACAK?



Tahmin gerçekleşirse halen bin 533 lira 83 kuruş olan en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 680 lira 46 kuruşa, bin 79 lira olan Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı bin 182 lira 80 kuruşa çıkacak. En düşük maaş bu tahmine göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 877 lira 38 kuruşa, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 119 lira 3 kuruşa çıkacak.



EK GÖSTERGE FIRSATI



Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ek göstergeleri 3 bin 200’den 3 bin 600’e yükseldi. Ekimde Meclis’e gelecek tasarıyla, ilgili mesleklerden emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak. Buna göre birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan bir polisin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylığı 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak.



İKRAMİYE 22 BİN LİRA



Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesap 25 yıla göre yapılacak olursa da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek.

(Güneş) EK gösterge kavramı memurların en çok merak ettiği konuların başında gelir. Çünkü ek gösterge emekli maaşlarının, aylık brüt maaşların ve emekli emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde başrol oynar. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.



Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor. EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?



AK Parti’nin seçim bildirgesinde ek göstergenin 3600’e çıkarılacağı da yer alıyordu. 3600 ek gösterge düzenlemesinin TBMM açıldıktan sonra gündeme gelmesi halinde, yaklaşık 3.4 milyar lira olması beklenen maliyetin olumsuz etkisi gelecek yıla kalabilir. Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli bir yeri olan ek gösterge, bir çok kesimi yakından ilgilendiriyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal da, ‘Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak” açıklamasında bulunmuştu. ÖĞRETMEN VE POLİSLERİN EK GÖSTERGE TALEBİ



30 hizmet yılında ve 1 inci derecenin 4 üncü kademesinde bulunan “öğretmen” ve “hemşire” kadro unvanlı personelin ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin, bu personelin; aylık ücretine, emekli aylığına ve emekli ikramiyesine büyük katkı yapacağı tartışılmaz. Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz aylarında yapılırken, bu aylar dışında emeklilik talebinin gerçekleştirilmesi il sınırlarında sınıf ve branş öğretmen fazlasının bulunması ve işlemlerin Bakanlık tarafından uygun görülmesine bağlıdır.



Öğretmenler için ise her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, kasım ayı net maaşı tutarında ikramiye verilmesini öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuştu.



TBMM başkanlığına polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin kanun teklifi, sonrasında Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelmişti. Göstergenin yükselmesi ile beraber bir polis memurunun maaşında 400 ila 500 lira emekli ikramiyesinde ise 17 bin ile 27 bin lira arasında bir artış meydana gelecek. Kanun teklifi yasalaştığında polis memurlarının sosyal ve özlük haklarına ilişkin mağduriyetleri giderilmiş olacak.



EK GÖSTERGE 3600 OLURSA NELER DEĞİŞECEK?



Ek gösterge hemşire ve öğretmenler için 3000'den 3600'e çıkarsa memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde büyük değişiklikler olacak



EK GÖSTERGE NEDİR?



Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3 bin 600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla ikramiye ve maaş alabiliyor.



Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor. NACİ AĞBAL DA DEĞİNMİŞTİ



Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda görüşülen, "torba tasarı" olarak bilinen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı görüşmelerinde ek gösterge konusuna da değinmişti. Ağbal, şunları söylemişti; “Bu ek gösterge meselesi birçok kamu görevlisini, meslek grubunu ilgilendiriyor yani ek göstergenin 3000’den 3600’e çıkarılması, 3600’den 4800’e çıkarılması her ne kadar bir gösterge rakamı gibi olsa da kişilerin emekli aylığını etkileyen önemli bir faktör. Burada, tabii, bütün bu düzenlemeleri bir bütünsellik içerisinde yapmak gerekiyor. “ Ek gösterge; memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılır. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir.



Ek göstergedeki rakamlar derecelere, hizmet sınıfı ya da ünvana göre değişiklik gösterir. Aylık maaşı yüksek olan memur ile düşük olan memurun zam oranı ya da maaş tutarı birbirinden farklılık gösterir. Memurlar ek gösterge tablosu sayesinde bu farklılıkları daha rahat görebilirsiniz.







Yukarıdaki ek gösterge tablosunda maaşın 1.500 TL’den 2.200 TL’ye çıkarılması halinde yapılan zammın etkilerini gösterir.







Yukarıdaki ek gösterge tablosunda maaşın 2.200 TL’den 3.000 TL’ye çıkarılması halinde yapılan zammın etkilerini gösterir.



Yukarıdaki ek gösterge tablosunda maaşın 3.000 TL’den 3.600 TL’ye çıkarılması halinde yapılan zammın etkilerini gösterir.



Tablolara bakıldığında aynı hizmet yılı, ünvan ve derecede bulunan memurların ek gösterge rakamları değiştikçe maaşa, ikramiye ve emeklilik maaşına etkileri görülmektedir. Aylık maaşa çok fazla etkisi olmasa da emekli maaşına ve emekli ikramiyesine büyük katkı yaptığı görülmektedir. 3.600 seçeneğinde memurun aylık maaşına düşük olarak yansımaktadır. Fakat emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarına çok daha büyük bir artış yansıdığı için en avantajlı grup bu seçenekte toplanmıştır. İşte bu yüzden memurlar en yüksek ek göstergesi olan konumu seçmek istemektedirler.

Öğretmen, Vaiz ve Avukat emeklilerinin 2018 yılı maaş ve ikramiye miktarları;

