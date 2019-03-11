3600 ek göstergede son durum? 3600 ek gösterge 31 Mart’tan önce çıkar mı? Ne zaman Meclis’e gelecek?

31 Mart yerel seçimlerin az bir süre kala 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Konuyu yakından takip eden polisler, din görevlileri, hemşire ve öğretmenler özellikler Meclis’in tatilde olduğu şu süreçte konunun gündemlerinde olmasına neden oluyor. Çünkü, Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. AK Partili Bülent Turan’ın, “Meclis takvimi uygun olursa 31 Mart yerel seçimlerinden önce 35600 ek gösterge torba yasa ile çıkabilir” dedi. Şimdi herkes Meclis’in açılmasını bekliyor. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman Meclis’e gelecek? 3600 ek gösterge 31 Mart’tan önce çıkar mı? İşte 3600 ek göstergeyle ilgili son açıklamalar.

3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ!

3600 EK GÖSTEGE NE ZAMA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

3600 ek gösterge ile ilgili düzenleme TBMM'den geçtikten sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan 13 Şubat'ta, 3600 ek gösterge bekleyen memurlara ilişkin önemli açıklamada bulundu. Turan, Meclis kapanmadan torba yasa teklifinin gündeme gelebileceğini ve Meclis takviminin uygun olması durumunda 3600 ek göstergenin seçimden önce çıkarılabileceğini söyledi.

AĞLIK-SEN GAZİANTEP ŞUBESİ KADIN KOLLARI BAŞKANI KAYA'DA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Sağlık-Sen Gaziantep Şubesi Kadın Kolları Başkanı Cemile Bal Kaya, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık çalışanlarının iş yükünün çok arttığını, ancak gelirlerinin aynı oranda artmadığını da söyleyen Bal Kaya, adaletli bir döner sermaye yasası başta olmak üzere, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ve sağlık çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi için Sağlık-Sen Genel Merkezinin öncülüğünde, çalışmaları sürdürdüklerini sözlerine ekledi.

İKRAMİYELER ARTACAK

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.

3600 EK GÖSTERGE MEMUR MAAŞLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4’ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.

MEHMET MUŞ: KONU AJANDAMIZDA

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "Masamızda olan bir konudur. Bunun teknik çalışmaları, ilgili kurumların görüşleri devam etmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra adım atılabilir. AK Parti’nin masasında olan bir konudur. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından gerekli açıklamalar yapılacaktır. 3600 ek gösterge ile ilgili düzenlemenin seçimden önce alelacele getirilmesini etik olarak çok doğru bulmuyoruz" dedi.

ÇALIŞMA BAKANI ZEHRA ZÜMRÜT: ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

3600 ek gösterge hakkındaki araştırmalar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasının ardından yoğunluk kazandı. Bakan Selçuk, '3600 ek gösterge çalışmalarımız Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıklarımızla devam ediyor.' dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

MEVCUT EMEKLİLERİ DE KAPSAYACAK MI?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem; "Her hizmet sınırının bir ek göstergesi var. 2000, 2200, 3000, 3600 olanlar ve daha üst sınırlar da var. Ek göstergenin artışı özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları artıyor. Bu rakamlar net rakamlar değil ortalama rakamlar. Kişiye göre değişecektir bu rakamlar. Polislerin emekli maaşı 530 lira artarken, ikramiyelerinde de 17 bin 100 lira artış olacak. 2200 ek göstergeli birisinin göstergesini 3600'e çıkartırsanız maaş artışı '32 TL' oluyor. Emekli maaş artışı 650 lira artarken, emekli ikramiyesi 23 bin 210 TL artacak. 3000'den 3600 ek göstergeye çıkarılan bir memurun aylık maaşında 34 lira azalma olacak. Emekli maaşı 550 TL artarken, emekli ikramiyesi de 20 bin 710 lira artış gerçekleşecek. Bu düzenlemenin mevcut emeklileri de kapsaması bekleniyor ancak düzenleme ortaya çıkınca hepsini göreceğiz. Dört meslek grubuyla ilgili bir paket olacağını İbrahim Kalın açıkladı. İlk etapta; polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi"

KİMLERİ KAPSAYACAK?

1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayırım yapılmaksızın 3600 kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1 milyon 100 bin öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi yararlanacak.