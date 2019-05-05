3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek? Binlerce memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek göstergenin ne zaman Meclis’e geleceği, memurlara ne zaman verileceği ile ilgili gelişmeler anbean takip ediliyor. 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacak şekilde genişletilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkacak personelde emekli ikramiyesinde artış 20 bin lirayı geçecek. Dördün birinci derecesindeki 25 yıllık 3000 göstergedeki memurun 77 bin liralık emekli ikramiyesi 3600 ek göstergede 94 bin liraya çıkacak. 30 yıllık kıdemdeki memurda bu ikramiye 92 bin liradan 113 bin liraya yükselecek. Memurun kıdem süresi ve derecesine göre artış oranı değişecek. Peki, 3600 ek göstergenin kapsamı genişletilecek mi? 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek? 3600 ek gösterge ile ilgili tüm haberleri, son dakika 3600 ek gösterge haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 5 Mayıs son dakika 3600 ek gösterge gelişmeleri…

3600 EK GÖSTERGE NEDEN ÖNEMLİ?

Habertürk'te yer alan habere göre, ek gösterge memurların çalışırken aldıkları maaşları artırıyor. Ancak, ek göstergenin esas faydası emekli ikramiyesi ve emekli aylığında görülüyor.

Ek göstergenin 3600’e çıkmasıyla, 25 yıl hizmeti bulunan kapsamdaki memurların emekli aylığı 642 TL ile 727 TL arasında artacak. Emekli aylığındaki artıştan, daha önce emekli olanlar ve bundan sonra emekli olacak kişiler yararlanacak.

3600 ek gösterge emekli ikramiyesinde ise 25 yıl hizmeti bulunan memurlar için 20 bin 600 lira ile 28 bin 800 lira arasında artış anlamına geliyor. İkramiye tutarı, her hizmet yılı için 824 lira ile bin 152 lira arasında artıyor. Dolayısıyla hizmet süresi arttıkça ikramiye farkı da artıyor.

Emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödeniyor, geriye dönük ödeme yapılmıyor. Bu nedenle, 3600 ek gösterge kapsamında olup da emekliliği hak etmiş kişiler, daha yüksek ikramiye alabilmek için yasa çıkmadan emeklilik dilekçesi vermek istemiyor.

250 BİN KİŞİ EMEKLİLİĞİ HAK ETTİ

MEMURSEN Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, şu an memurların yüzde 25’inin ek göstergeden yararlanmakta olduğunu vurguladı. Tonbul, öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin 3600 ek göstergeye kavuşmasıyla bu oranın yüzde 60-65’e çıkacağını, kapsamın genişletilmesi yönündeki talepleri dikkate alındığında ise tüm memurların yüzde 70’inin ek göstergeye tabi hale geleceğini ifade etti.

Tonbul, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre şu an 180 bin öğretmenin emekliliği hak etmiş durumda olduğunu belirtti. Tonbul, Türkiye’de yılda ortalama 50 bin memurun emekli olduğunu, 3600 ek gösterge yasasının çıkması halinde bir anda bu rakamın 5-6 katı memurun emekli olabileceğini, bunun da 250 bin potansiyel emekli anlamına geldiğini kaydetti.

FATURA NE OLACAK?

3600 ek gösterge çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçe hassasiyetleri açısından da önem taşıyor. Yasa çıktıktan sonra bir yandan yüksek tutarlı emekli ikramiyesi ve emekli maaşı ödemesi gündeme gelecek, bir yandan da aynı anda emekli olanlardan dolayı öğretmen, polis ve hemşire açığı ortaya çıkacağı için yeni personel ihtiyacı doğacak.

Aynı anda 100 bin kişi emekli olduğunda dahi, en düşük rakam üzerinden 2.1 milyar lira ikramiye farkı doğacak. Hizmet süresi arttıkça maliyet daha da yükselecek.

3600 ek gösterge yasası, mevcut emeklilerin aylıklarına hemen yansıyacak. Bunun da yılda 5 milyar lira dolayında maliyet getireceği hesaplanıyor. Bu nedenle Hazine ve Maliye Bakanlığı titiz bir çalışma yürütüyor.

3600 EK GÖSTERGE KANUNU YAKIN ZAMANDA MECLİS’TE!

Meclis takvimine göre, gelecek ay gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek.

Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların maaşlarının hesaplanmasında uygulanan Ek Gösterge 3600 aynı zamanda emeklilik maaşlarının hesaplanmasında da kullanılıyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor.

3600 ek gösterge emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle memurlarda emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği doğuruyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğrenim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.

Öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler başta olmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olan pek çok memur ilgili yasanın meclise gelmesini bekliyordu.

3600 EK GÖSTERGE KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ TALEBİ

Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Seçimlerden önce gündeme gelen 3600 ek gösterge konusu da toplantıda konuşulan bir başka konu oldu. Toplantıya katılan taraflar 3600 ek göstergenin belli bir kesimi değil tüm çalışanları kapsaması gerektiğini dile getirdiler. TBMM çalışmaya başlar başlamaz ilk ele alınacak konulardan birinin 3600 ek gösterge olacağını kaydeden Erdoğan da “Bunların hepsi Meclis’te konuşulur. İlk gündeme gelecek konulardan birisi bu mesele olacak” açıklamasını yaptı.

YALÇIN: “3600 EK GÖSTERGE TÜM KAMU GÖREVLİLERİNİ KAPSAMALI”

Genel Kurul’da konuşan MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetten taleplerini sıralayarak, 3600 ek göstergenin söz verildiği gibi tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

GEYLAN: “EK GÖSTERGE YÜKSELTİLMELİ”

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan da Nevşehir’de katıldığı istişare toplantısında 3600 ek gösterge ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ek gösterge konusunun Meclis açıldığında gündeme geleceğini söylediğini belirterek, "Bu söze itibar ediyoruz" dedi. Geylan, 4 meslek grubunun yanı sıra tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerinin yükseltilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının da ek göstergeden yararlandırılması şeklindeki talebini de bir kez daha yineledi.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN VERİLECEK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına 24 Şubat tarihinde ara vermişti. Tekrar çalışmaları başlatacak olan TBMM'nin gündeminde Türkiye için çok önemli konular var.

Ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından birini de yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge oluşturuyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak.

AK Parti, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 3600 ek göstergenin seçim öncesi çıkmasının siyasi etik açısından doğru olmadığını, seçimden sonra yasanın Meclis'ten geçirileceğini belirtmişti.

NACİ BOSTANCI’DAN AÇIKLAMA

Binlerce öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergesi ne zaman Meclis’e gelecek, ne zaman verilecek büyük mera konusu. 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri anbean yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge zammı için beklenen son haber geldi. 1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi, idareci ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede son dakika haberi AK partili Naci Bostancı'dan geldi. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı 3600 ek göstergenin çıkması ve maaşlara yansıması Nisan ayı sonu Mayıs ayında olacak dedi. Bu arada 3600 ek göstergenin çıkması ve maaşlara yansıması ebelere yansımayacak.

KİMLERE VERİLECEK?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek. Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak.

EŞİTLİK SAĞLANIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu, teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak.

Paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Düzenlemeyle hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Yeni gösterge sistemi, kamuda liyakate göre yükselmenin de önünü de açılacak. Mevcut uygulamada lise veya yükseköğrenim mezunu astsubaylarda statü esası uygulanıyor ve hepsi 3600 ek göstergeden yararlanıyor. Yeni düzenlemede astsubaylarda olduğu gibi statüye göre ek gösterge verilmesi durumunda, eğitim durumuna bakılmaksızın tüm öğretmen, hemşire, polis ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. İdarecilerde eğitim durumunun dikkate alınması durumunda 3600 ek göstergeden sadece üniversitelerin 4 yıllık lisans mezunları istifade edecek.

İKRAMİYELER EN AZ 25 BİN LİRA ARTACAK

Ek gösterge yürürlüğe girdiği andan itibaren, mevcut emeklilerin aylıklarına yansıyacak. Emekli ikramiyeleri emekli olunan tarihteki ek gösterge üzerinden ödendiği için geriye doğru ek ödeme söz konusu olmayacak. Düzenleme emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, din görevlisi, hemşire, polis ve idarecilerin ikramiyeleri en az 25 bin lira artacak. Yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak.