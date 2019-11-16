39 ile 100 ayrı güneş santrali geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, “1000 megavatlık bir kapasiteyi 10’ar megavatlık kapasitelere başvurulabilecek ve 100 ayrı yarışma ilanı olacak şekilde kurguluyoruz. Bu şu an için bir taslak. 10 ile 50 megavat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz için açmayı planlıyoruz” dedi. Tancan, Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneğince (GÜYAD) düzenlenen Yenilenebilir Enerji Finansman Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimine ilişkin kanunda bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ve bunların yasalaşmasının ardından 2021 sonrası için yenilenebilir enerji teşvikleriyle ilgili süreci ilan edeceklerini söyledi.

Kanunla ilgili değişiklik çalışmalarının haftaya tamamlanacağını dile getiren Tancan, “Bu çalışmaları tamamladıktan sonra 2020’nin ilk aylarında Meclise gideceğini düşünüyoruz” dedi. Tancan, mini güneş YEKA yarışmalarına ilişkin taslak çalışmayı ise şöyle açıkladı: “Aralıkta 1000 megavat kapasiteli mini güneş YEKA yarışmalarını ilan edeceğiz. 1000 megavatlık bir kapasiteyi 10’ar megavatlık kapasitelere başvurulabilecek ve 100 ayrı yarışma ilanı olacak şekilde kurguluyoruz. Bu şu an için bir taslak. 10 ile 50 megavat arasında değişebilecek kapasiteleri 39 ilimiz için açmayı planlıyoruz. Kapasiteleri belirlerken, özellikle yıllık güneşlenme oranlarının belli bir seviyenin üzerinde olduğu illerimizi seçtik. Nisan 2020’de teklifleri alacak şekilde planlama yapıyoruz. Böylece bir canlılık oluşacak “dedi.