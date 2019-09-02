4 büyüklerden transfere 1 milyar TL aktı

GALATASARAY: ASLAN PAYI CİM BOM’UN

Galatasaray Fulham’dan Jean Michael Seri’yi de bir yıllığına kiraladı. Sarı Kırmızılı ekip, kiralama bedeli olarak 1.5 milyon Euro, Seri’ye ise yıllık 2 milyon Euro ödeyecek. Sarı kırmızılı ekibe genç yıldız Emre Mor’un maliyeti ise 1 milyon 325 bin Euro’ya geldi. Galatasaray, Fulham’da forma giyen Hollandalı oyuncu Ryan Babel’i renklerine bağladı. 3 yıllık anlaşmaya varılan futbolcuya 2.5 milyon Euro imza parası ödenecek. Babel yıllık 2 milyon Euro kazanacak. Ödenecek rakam toplam 9.5 milyon Euro’yu bulacak.

JIMMY BEDELSİZ GELDİ

Galatasaray ayrıca, Christian Luyindama’nın satın alma opsiyonunu kullandı. Luyindama sarı kırmızılı ekibe 8 milyon Euro’ya mal oldu. İsveçli futbolcu Jimmy Durmaz’ı Fransız Toulouse ekibinden bedelsiz olarak kadrosuna katan Galatasaray’ın bu transfer için harcadığı toplam para 3.5 milyon Euro’yu oldu. Yeni Malatyaspor’dan Adem Büyük’ü alan Galatasaray bu transfer için de 1.2 milyon Euro ödeme yapacak. Sarı kırmızılı ekip ayrıca, Fransız Steven Nzonzi’yi 1+1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Oyuncuya bu sezon 3 milyon 250 bin Euro ücret ödenecek. Şener Özbayraklı’nın 2 yılda 2 milyon Euro’yu geçti. Galatasaray son olarak, Southampton’da forma giyen orta saha Mario Lemina’yı ve Florin Andone’yi kiralık olarak renklerine bağladı.