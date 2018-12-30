4 kişilik ailenin cep faturası yıllık 3 bin liraya yaklaştı

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği’nin (TELKODER) raporuna göre 2017 yılında yapılan analizde 4 kişilik bir ailenin haberleşme giderleri yıllık ise 2 bin 878 TL’yi buluyor.

CİHAZA ÇOK ÖDEDİK

Bu rakam geçen yıl yaklaşık 2 bin 813 TL olarak hesaplanmıştı. Ancak 2019’da Adil Kullanım Kotası’nın kaldırılmasıyla Türk Telekom tarafından internet fiyatlarına yapılan zamlar dikkate alındığında önümüzdeki yıllarda giderlerdeki internet payının ve vergisinin artacağı öngörülüyor. Bu durumun 2019 yılı haberleşme giderlerinde de artışlara neden olacağı vurgulanıyor. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Haberleşme vatandaşlarımızın sahip olduğu en önemli özgürlüklerdendir. 1999 Gölcük depremiyle hayatımıza geçici olarak giren Özel İletişim Vergisi 19 yıldır düzenli olarak alınmaya devam ediyor” dedi. TELKODER’in açıkladığı giderlere haberleşme cihazlarının bedellerinin dahil olmadığının altını çizen Arıak, cep telefonlarına yüksek paralar ödediğimizi ve çok sık değiştirdiğimizi vurguladı.