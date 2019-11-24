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4 milyar dolarlık YHT hattı geliyor

Adapazarı’ndan Kapıkule’ye Yavuz Sultan Selim Köprüsünü aşarak uzanacak, 4 milyar dolarlık hızlı tren hattı geliyor.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, söz konusu yatırımın ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını açıkladı. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya’ya gelen Bakan Turhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi makamında ziyaret etti.  

FİNANSMANI ÇİN’DEN SAĞLAYACAĞIZ

Hükümetleri döneminde insanların hızlı trenle tanıştığını, gelecek günlerde bu hızlı tren hizmetini daha da yaygınlaştırarak vatandaşların önemli bir kesimine sunmuş olacaklarını, 2020 yılında Sivas’a kadar hızlı tren hizmetini ulaştıracaklarını kaydeden Bakan Turhan, “İstanbul-Ankara arasındaki YHT hizmetini, ikinci bir alternatifini de yaptığımız bir finans anlaşmasıyla Adapazarı’ndan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçirerek Halkalı’ya oradan da Kapıkule’ye kadar ulaştırmak için çalışmalara başlayacağız. Söz konusu yatırım, önümüzdeki günlerde ihalesini yapacağımız yaklaşık 4 milyar dolarlık çok önemli bir proje. Bunu, son finans anlaşmasını Çin hükümetinden sağlayacağımız krediyle yapacağız. Son aşamaya geldi. Önümüzdeki günlerde bu kredi anlaşması imzalanınca kazmayı inşallah vuracağız”  diye konuştu.

MARMARA OTOYOLU GENiŞLiYOR

Bakan Turhan, büyümeye devam edildiğini, insanlara hizmet getirildiğini ve bu hizmetleri engellemek, ekonomiyi çökertmek, yıkmak için mücadele veren iç ve dış güçlerin yine durmadığını anlatarak, buna karşı hassas olunması gerektiğini söyledi. Sakarya’da ulaşım altyapısıyla ilgili olarak Kuzey Marmara Otoyolu’nun Anadolu yakasındaki doğu kısmındaki çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Bakan Cahit Turhan, “İstanbul ile Sevindikli Kavşağı arasını geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda hizmete açtık. İnşallah kalan kesimi 2020’nin sonunda Akyazı Kavşağına kadar bağlayacağız. Hizmet kervanımız ve hizmet siyaseti devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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