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Ekonomi

4 milyar liralık dev yatırım için düğmeye basıldı!

Şişecam Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kırman, Türkiye'ye toplam değeri 4 milyar lirayı aşan iki yeni yatırım yapacaklarını müjdeledi. Kırman, 'Mimari camlar ve otomotiv camına yönelik iki yeni float hattı yatırımı için düğmeye basıyoruz” dedi.

Milliyet20 Eylül 2021 Pazartesi 10:48 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 10:50
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Şişecam, Avrupa'nın düzcam üretim üslerinden biri haline getirdiği Ankara Fabrikası'ndaki ikinci fırınının resmi açılışını geçtiğimiz hafta gerçekleştirmiş, Türkiye'ye mimari camlar ve otocama yönelik iki yeni float hattı yatırımı müjdesi vermişti.

YENİ BİR TESİS

Milliyet'in haberine göre, Ahmet Kırman mimari camlar alanında günlük 1200 ton kapasiteli hat için, yepyeni bir tesis kurarak, dünyanın devam eden yatırımlar açısından en yüksek kapasiteye sahip beş düzcam yatırımından birini hayata geçireceklerini dile getirerek şubilgileri paylaştı:

"Günlük 750 ton kapasiteli otocam float hattı yatırımımız ise özel tasarımı ve yüksek kapasitesi ile Şişecam'ın vizyonunun ve teknolojik yetkinliklerinin simgesi niteliğinde olacak. Kökleri Türkiye'de cam sanayini kurma misyonuna hizmet etmek üzere atılmış bir şirket olarak, 14 ülkede üretim faaliyeti gösteriyor, ülkemizi küresel ticaret arenasında gururla temsil ediyoruz. Yaptığımız yatırımlar, büyümesini desteklediğimiz lokomotif sektörler ve sağladığımız istihdamla 86 yıldır ülkemize katkı sağlıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

Dünyada cam ev eşyasında en büyük iki, cam ambalaj ve düzcamda ise en büyük beş üretici arasından yer alan Şişecam, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, İtalya, Bulgaristan, Romanya, Slovakya, Macaristan, Bosna Hersek, Rusya, Gürcistan, Ukrayna, Mısır, Hindistan ve ABD'de üretim faaliyeti yürütüyor.

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