4 trilyon dolarlık buluşma

‘7. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo’ ve 5. Dünya Helal Zirvesi, Avrasya Gösteri Merkezi’nde kapılarını açtı. 1 Aralık Pazar gününe kadar sürecek olan etkinlik, yerli-yabancı firmalar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 400’e yakın katılımcıya ev sahipliği yapıyor.

40 BİN ZİYARETÇİ

40 bine yakın ziyaretçiyi, 14 bin metrekarelik sergi alanı içerisinde ağırlamaya hazırlanan zirve, helal ekonomisinin küresel pazarı şekillendirme hedefinde önemli de bir adım olacak. Dünya Helal Zirvesi Konseyi Başkan Yardımcısı Emre Ete yaptığı konuşmada “Uluslararası İslami Asçılar Kupası vesilesi ile yerli ve yabancı şeflerin katılımı, eş zamanlı aynı mekanda gerçekleşen Dünya Helal Zirvesine katılan delegelerin yatırımcı olarak fuar ziyareti şirketler için önemli bir ticari platform oluşturuyor. Katılımcılarımızın taleplerine göre satın almacı profillerini belirlediğimiz organizasyon, ülkemizin ve markaların tanıtımına önemli katkı sağlıyor” dedi.