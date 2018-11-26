4 trilyon dolarlık fuara ‘HAK’ damga vuracak
Dünyanın en büyük ‘helal fuarı’ İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Expo, 29 Kasım’da İstanbul’da başlıyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan “Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) bu vesilesiyle ilk defa küresel çapta vitrine çıkacak” dedi.
Dünya Helal Zirvesi ve bu zirve kapsamında düzenlenecek Helal Expo, 29 Kasım-2 Aralık’ta İstanbul’da gerçekleşecek. 5 bini yabancı olmak üzere toplamda 40 bini aşkın ziyaretçinin katılması beklenen zirveye ‘Helal Akreditasyon Kurumu’ damgasını vuracak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Kısa süre önce faaliyete geçen Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) da bu fuar vesilesiyle ilk defa küresel çapta vitrine çıkacak” dedi. Pekcan, HAK’ın küresel ölçekte bu boşluğu doldurmayı, helal belgesi veren kuruluşları akredite ederek küresel çapta bir merkez olmayı hedeflediğine dikkati çekerek “Vereceği akreditasyon karşılığında ülkeye döviz kazandırmayı, ihracatın önündeki belge engelini kaldırmayı amaçlayan HAK, 4 trilyon dolarlık helal pazarında akreditasyon hizmetinde merkez ve lider konumda olmayı amaçlıyor. Dünyada helal belgelendirme pazarı parçalı ve dağınık bir yapıda bulunuyor. HAK, helal belgelendirme alanındaki parçalı ve dağınık yapının yerine, dünyada kabul gören yeknesak bir yapıyı tesis edecek bir sistemin kurulmasına katkı sağlayacak” dedi.
HER SEKTÖR YER ALIYOR
Dünyanın en büyük ve etkili helal fuarı olma özelliğini taşıyan 6. İİT Helal Expo’ya ve Dünya Helal Zirvesi 2018’e bu yıl Türkiye’nin ev sahipliği yapacağını hatırlatan Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleştirilecek fuara 70’i aşkın ülkeden üst düzey kurum ve kuruluş yetkililerinin, bilim insanlarının, iş dünyasından temsilcilerin katılacağını bildirdi. Pekcan, İstanbul Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek fuara, başta gıda olmak üzere, finans, turizm, kozmetik, tıp, kimya, ambalaj, makine, İslami yaşam ve moda gibi ilgili birçok sektörden 250’nin üzerinde uluslararası firmanın katılımının beklendiğini söyledi.
40 BİN ZİYARETÇİNİN GELMESİ BEKLENİYOR
Zirvedeki bilimsel konferansta, helal gıda, et ve kesim çalışmaları, helal eczacılık, laboratuvar ve helal belgelendirme, helal tedarik zinciri, helal hayvan yemi ve helal deri ürünleri konuları ele alınacak. Oturumlarda helal turizm, üretim ve yatırımda İslami finansın önemi, helal farkındalık ve sivil toplum kuruluşlarının yaklaşımı da masaya yatırılacak. Zirve ve fuara 5 bini yabancı olmak üzere toplamda 40 bini aşkın ziyaretçinin katılması bekleniyor. Organizasyonun bu seneki ana teması “Helal ve Sağlıklı Yaşam: Sürdürülebilirlik ve Farkındalık” olarak belirlendi.
27 ÜLKEDEN KATILIM OLACAK
Fuarda Türkiye, İran, Avusturya, Sri Lanka, Kosova, Fransa, İngiltere, Hollanda, İspanya, Hindistan, Malezya, Güney Kore, Gana, Bangladeş, Nijerya, Kamerun, ABD, Hırvatistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Somali, Libya, Afganistan, Tayland, Filistin, Rusya, Fas, Sierra Leone olmak üzere 27 ülkeden 150’si yerli, 100’ü yabancı 250 firma ürünlerini sergileyecek.
Organizasyonda 300’e yakın B2B görüşmesi ve “Dünya Helal Zirvesi 1. İslam Ülkeleri Aşçılar Kupası” etkinliği gerçekleştirilecek.
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