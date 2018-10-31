40 milyonla turizm rekorunu kıracağız 

Ersoy, turizm çalışanlarının niteliğini artıracaklarını belirtti. Turizm bölgelerine ulaşımı da kolaylaştıracaklarını anlatan Ersoy “Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir gibi ağırlıklı turist alan bölgeler ‘charter’ ile geliyor yolcular. Burada eğer nitelikli turist istiyorsanız, ‘business class’lı tarifeli seferleri başlatmanız gerekiyor. Türk Hava Yolları ile bir protokol gerçekleştirdik ekim başında. Nisan ayı itibariyle yaklaşık 14 ülkede, 17 destinasyonda, 67 frekansta tarifeli seferlere başlıyoruz. Direk turizm hamlesi dediğimiz açılımın bir karşılığı bu. İngiltere’den, Almanya’dan, Rusya’dan, Ukrayna’dan, Suudi Arabistan’dan, İsrail’den, Cezayir’den, Kuveyt’ten, hem batı ülkelerinden, hem Azerbaycan’dan, Rusça konuşan ülkelerden, hem de Ortadoğu ülkelerinden Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir destinasyonlarına tarifeli seferleri başlatmış olacağız” dedi.