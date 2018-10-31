40 milyonla turizm rekorunu kıracağız
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Kişi sayılarında yüzde 23 artışla yaklaşık 32 milyon turiste geldik üçüncü çeyrek sonunda. Demek ki biz 40 milyon rakamını geçeceğiz ve Türkiye rekorunu kırmış olacağız” dedi.
Ersoy, turizm çalışanlarının niteliğini artıracaklarını belirtti. Turizm bölgelerine ulaşımı da kolaylaştıracaklarını anlatan Ersoy “Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir gibi ağırlıklı turist alan bölgeler ‘charter’ ile geliyor yolcular. Burada eğer nitelikli turist istiyorsanız, ‘business class’lı tarifeli seferleri başlatmanız gerekiyor. Türk Hava Yolları ile bir protokol gerçekleştirdik ekim başında. Nisan ayı itibariyle yaklaşık 14 ülkede, 17 destinasyonda, 67 frekansta tarifeli seferlere başlıyoruz. Direk turizm hamlesi dediğimiz açılımın bir karşılığı bu. İngiltere’den, Almanya’dan, Rusya’dan, Ukrayna’dan, Suudi Arabistan’dan, İsrail’den, Cezayir’den, Kuveyt’ten, hem batı ülkelerinden, hem Azerbaycan’dan, Rusça konuşan ülkelerden, hem de Ortadoğu ülkelerinden Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir destinasyonlarına tarifeli seferleri başlatmış olacağız” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.