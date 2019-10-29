20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7334
  • 6,3692
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

40 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçen yıl 29 Ekim’de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nda bir yılda hizmet verilen yolcu sayısının 40 milyon 470 bin 45 olduğunu bildirdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Turhan, 29 Ekim 2018’de ilk etabının birinci fazı açılan İstanbul Havalimanı’nda, 31 Ekim 2018’de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi. Açılışından bugüne kadar iç hatlarda 63 bin 856, dış hatlarda 188 bin 939 olmak üzere, toplamda 252 bin 795 uçak trafiği gerçekleştirildiğini aktaran Turhan, “İstanbul Havalimanı’nda, açılışından bugüne kadar iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, toplamda 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi” dedi.  İç hatta günlük ortalama 310, dış hatta ise 932 uçağın iniş kalkış yaptığı bilgisini veren Turhan, “İç hatta günlük ortalama 49 bin 51, dış hatta ise 152 bin 558 yolcu hizmet alıyor” diye konuştu.    

İNŞAATLARI SÜRÜYOR 

Turhan, havalimanının birinci etabında 3’üncü kuzey-güney pistinin yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “Bu pistin güney tarafında kazı ve mühendislik dolgu imalatları büyük  oranda tamamlandı. Zeminin daha zayıf olduğu kuzey tarafında zayıf zemin kazısı ve mühendislik dolgusu imalatları devam ediyor. Asfalt kaplama imalatları çalışmalara paralel olarak dolgu işlemlerinin tamamlandığı yerlerde pistin güney tarafından başlanarak ikinci binder seviyesinde sürüyor. 3’üncü kuzey-güney pistinin gelecek yılın haziran ayında bitirilmesini planlıyoruz. 3’üncü pistle koordineli olarak Bölgesel Hava Trafik Kontrol Merkezi ve Hava Trafik Kontrol Kulesi bitecek.”    

3’ÜNCÜ PİST 2020’DE

Turhan, İstanbul’un Avrupa Yakası’nda Yeniköy ve Akpınar yerleşimleri arasında Karadeniz Sahil Şeridi’nde yer alan yaklaşık 76,5 milyon metrekarelik alandaki havalimanında yapımı devam eden 3’üncü paralel pistin inşasında da sona yaklaşıldığını dile getirdi. Söz konusu pistin 2020 yaz döneminde hizmete verilmesinin planlandığına işaret eden Turhan, pistin hizmete açılmasıyla dünyada sayılı havalimanında kullanılan “Üçlü Paralel Pist Operasyonu” uygulamasının hayata geçirileceğini bildirdi.

Abdullah Avcı´nın maç sonu konuşması paylaşım rekorları kırıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Dev maçta kazanan yok

Dev maçta kazanan yok

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

CHP'li belediyeden vatandaşlara eziyet: 1990'lara geri döndük

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi...

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi...

Sadece Gümüşhane'de yetişiyor! Şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor

Sadece Gümüşhane'de yetişiyor! Şeker hastaları rahatlıkla tüketebiliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA