40 milyonu aştı

Turhan, 29 Ekim 2018’de ilk etabının birinci fazı açılan İstanbul Havalimanı’nda, 31 Ekim 2018’de tarifeli seferlere başlandığını, açılan bölümün tam kapasiteyle işletmeye geçiş tarihinin 7 Nisan olduğunu söyledi. Açılışından bugüne kadar iç hatlarda 63 bin 856, dış hatlarda 188 bin 939 olmak üzere, toplamda 252 bin 795 uçak trafiği gerçekleştirildiğini aktaran Turhan, “İstanbul Havalimanı’nda, açılışından bugüne kadar iç hatlarda 9 milyon 872 bin 793, dış hatlarda 30 milyon 597 bin 252 olmak üzere, toplamda 40 milyon 470 bin 45 yolcuya hizmet verildi” dedi. İç hatta günlük ortalama 310, dış hatta ise 932 uçağın iniş kalkış yaptığı bilgisini veren Turhan, “İç hatta günlük ortalama 49 bin 51, dış hatta ise 152 bin 558 yolcu hizmet alıyor” diye konuştu.

İNŞAATLARI SÜRÜYOR

Turhan, havalimanının birinci etabında 3’üncü kuzey-güney pistinin yapım çalışmalarının süratle devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu: “Bu pistin güney tarafında kazı ve mühendislik dolgu imalatları büyük oranda tamamlandı. Zeminin daha zayıf olduğu kuzey tarafında zayıf zemin kazısı ve mühendislik dolgusu imalatları devam ediyor. Asfalt kaplama imalatları çalışmalara paralel olarak dolgu işlemlerinin tamamlandığı yerlerde pistin güney tarafından başlanarak ikinci binder seviyesinde sürüyor. 3’üncü kuzey-güney pistinin gelecek yılın haziran ayında bitirilmesini planlıyoruz. 3’üncü pistle koordineli olarak Bölgesel Hava Trafik Kontrol Merkezi ve Hava Trafik Kontrol Kulesi bitecek.”