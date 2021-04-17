42 bin euroya alınan sistem, 39 bin 950 liraya yerli üretildi

AA 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:33 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 11:33

Samsun Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ (SAMULAŞ), şehir içi toplu taşımada kullandığı Çin ve İtalya yapımı tramvayların yedek parçalarını yerlileştirerek, hem üretime hem de ekonomiye katkıda bulunuyor.

Son 2 yılda Çin ve İtalya yapımı tramvayların 5 parçasının yerli üretimini gerçekleştiren SAMULAŞ, son olarak ithal edilen araçlarda yer alan, frenleme sistemine yardımcı olmak üzere kum püskürten sistem için basınçlı hava üreten kompresörler ile tramvay akülerini yenilemek için yerli üretime yöneldi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağlı ASPİLSAN firması tarafından üretilen yerli raylı sistemler aküsü, Çin ve İtalya yapımı tramvaylara monte edildi. 1 milyon 955 bin 522 liraya tedarik edilen aküler, yerli üretimle 868 bin 188 liraya mal oldu.

Ayrıca kompresör üretimi için Türkiye'de bu alanda önemli üretim portföyüne sahip firmanın teknik departmanı ile de ortak çalışma yürütülerek, bu ürün de ortaya çıkarıldı.

Orijinal olarak bir tramvayda üç kompresör ve 6 hava tankı bulunan, ekipman üreticisinden 42 bin avroya alınan bu sistem, yerli olarak 39 bin 950 liraya üretildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AA muhabirine, çalışma sayesinde uzun ömürlü ve kaliteli akülerin tramvaylara kazandırıldığını söyledi.

Raylı sistemlerde kullanılan pil sistemini yeni ve yerli teknolojiyle tramvaylarla buluşturduklarını dile getiren Demir, "Teknolojiye önem veren bir belediyeyiz. Teknolojinin şehrimize katacaklarını, toplu taşımada da vatandaşlarımızın istifadesine ASPİLSAN marifetiyle sunmuş olduk. Tedarik süresini yarı yarıya azaltarak yatırım maliyeti konusunda da yüzde 55 tasarruf sağlanmış oldu. Birçok alanda olduğu gibi toplu ulaşımda da yerli teknolojiyi teşvik ediyoruz." dedi.

- PARÇALARIN TEDARİK SÜRESİ DE DÜŞÜRÜLDÜ

SAMULAŞ AŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı da Çin ve İtalya'dan satın aldıkları 29 tramvayın yedek parçalarını da bu ülkelerden temin ettiklerini söyledi.

Tramvay yedek parçalarının son derece pahalı olduğuna işaret eden Tamgacı, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir'den aldıkları talimat doğrultusunda bu malzemelerin yerli üreticiden temin edilmesi için çalışma başlattıklarını anlattı.

SAMULAŞ AŞ ile ASPİLSAN tarafından üretilen ilk yerli raylı sistemler aküsünü tramvaylarda kullanmaya başladıklarını belirten Tamgacı, şöyle devam etti:

"SAMULAŞ, kullanmakta olduğu araçların yedek parça tedariklerini ve sistem yenilemelerine devam ediyor. Bu yenileme sürecinde bünyesinde yer alan İtalyan menşeli araçların akü sistemlerinin yerlileştirilmesi çalışmasını yürüttü. SAMULAŞ, Türkiye'nin ilk raylı sistemler aküsünü üreten ASPİLSAN ile tramvay filosunun akülerini yerlileriyle yeniledi. Yerli aküler daha hızlı şarj olabilme, düşük saf su tüketimi, korozyon yapıcı gaz salınımı yapmaması ve daha uzun ömürlü olma özelliğiyle öne çıkıyor."

Yerli üretim kompresörlerini de tramvaylarda kullanmaya başladıklarını vurgulayan Tamgacı, şunları kaydetti:

"Yerli üretim ile tasarruf sağlamanın yanı sıra orijinal ekipman üreticisinden 10 ay olan bu ürünün tedarik süresi 2 aya düşürüldü. Araçlarımızın her zaman sefere hazır tutulmasında önemli yeri olan ekipmanları yurt dışından ithal etmek yerine yerli sanayi firmalarıyla ortak projeler geliştirerek ürünleri kısa zamanda ve ekonomik fiyatlarla tedarik ediyoruz. Ayrıca bu tür çalışmalar, cari açığın kapatılmasına ve istihdam artışına katkı sağlayarak ülke ekonomisine pozitif etkisini sürdürülebilir kılmaktadır. Son 2 yıl içinde tramvayların 7 parçasının yerlisini üreterek 6 milyon 221 bin lira tasarruf sağlarken tedarik zamanında da kısaltma yaşadık."