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Ekonomi

42 sözleşme birden... Türk savunma sanayisi için yeni kapı aralandı

Savunma ve havacılıkta KOBİ'lere ihracat için yeni kapılar açıldı. Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında 61 yerli firma ile yurt dışından gelen 73 firma arasında 3 gün içinde 1440 görüşme gerçekleştirildi. Bu ülkelerle ticari ilişkilerini daha kolay kurmasına yardımcı olacak 42 iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 14:09 - Güncelleme:
42 sözleşme birden... Türk savunma sanayisi için yeni kapı aralandı
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SAHA İstanbul tarafından yürütülen Uluslararası Rekabetin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleriyle yeni ihracatlara kapı aralandı.

Çeşitli sektörlerde sürdürülebilir ihracat artışı ve uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla yürütülen UR-GE projeleri ile işbirliği kuruluşlarının liderliğinde bir araya gelen firma, uzman ve danışmanların ihtiyaçları belirlenerek uluslararası pazarlara giriş yapma ve rekabet güçlerini artırma konularında somut adımlar atılıyor.

Uygulayıcılardan SAHA İstanbul liderliğinde, projeden yararlanan üreticilerin SAHA Expo 2024 fuarında yurt dışından firmalarla buluşması sağlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen SAHA İstanbul Elektik Elektronik Teknolojileri, Makine ve Diğer İmalatları ile Havacılık ve Uzay UR-GE projeleri kapsamında 61 yerli firma ile yurt dışından gelen 73 firma arasında 3 gün içinde 1440 görüşme gerçekleştirildi.

Bu görüşmeler çerçevesinde, Türkiye'nin diplomatik ve ekonomik ilişkilerini güçlendirerek, ihracatçıların bu ülkelerle ticari ilişkilerini daha kolay kurmasına yardımcı olacak 42 iyi niyet sözleşmesi imzalandı.

Bu kapsamda, ⁠ILAB (Azerbaycan) - ASPOWER (Türkiye), ⁠Supreme Technocraft - PAEC (Pakistan) - QAPSIS (Türkiye), ⁠Cyberkov (Kuveyt) - PAVO Group (Türkiye), ⁠CORDON (İtalya) - ASARTECH (Türkiye) örneklerinde olduğu gibi ihracata yönelik çeşitli işbirliklerine kapı aralandı.

Görüşmelerin sonunda, uluslararası işbirliğini geliştirme yönündeki çabalarından dolayı Kazakistan'dan RGK KAZSEPETEXPORT firması tarafından SAHA İstanbul'a bir teşekkür plaketi verildi.

SAHA İstanbul'un, savunma, havacılık ve uzay sektörlerinde faaliyet gösteren şirketleri desteklemek için yürüttüğü UR-GE projelerine elektik elektronik teknolojilerinde 28, makine ve diğer imalatlarında 16 ve havacılık ve uzay teknolojilerinde 27 firma katılım sağladı.

  • Savunma ve Havacılık
  • KOBİ İhracatı
  • UR-GE Projeleri

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