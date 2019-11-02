16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7088
  • 6,3959
  • 277.868
  • 98462.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

430 liraya varan zam geliyor! İşte emeklinin zamlı maaş tablosu

Ocakta, emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de artacak. Zam tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur’luların gelirinde 430 liraya varan artış olacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık 1181 liradan 1268 liraya çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 liradan 6 bin 316 liraya ulaşacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Emeklilerin gözü kulağı ocak artışında. Zam oranını enflasyon göstereceği için emekliler, meraklı bekleyiş içerisinde. Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor. Ocakta 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, Merkez Bankası’nın ekim ayı beklenti anketindeki Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminine göre yüzde 7.3 olacak. 
 
NASIL DEĞİŞECEK? 
 
Ocakta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü-5’i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırının da 1298 liradan 1379 liraya yükselmesi bekleniyor. Ocak artışıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 429 liraya varan artış yaşanacak. Ek ödeme dahil en düşük aylık 1181 liradan 1268 liraya çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 liradan 6 bin 316 liraya ulaşacak. 

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya ile ortak devriye başlıyor: Sıfır noktasına geldiler

Rusya ile ortak devriye başlıyor: Sıfır noktasına geldiler

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Başkan Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul etti

Trafikte yeni dönem başladı: 2 bin 4 lira cezası var

Trafikte yeni dönem başladı: 2 bin 4 lira cezası var

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Irak'ın kuzeyine operasyon: SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirdiler

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapmıştı... Karar verildi

Bebeğin cinsiyeti kız çıkınca işkence yapmıştı... Karar verildi

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

Ünlü ressamdan mimara kopya davası

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

‘İlk kıble Kudüs’ turları başlıyor

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu

Makbule Nine’den Afrika’ya can suyu
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Trafik polisi, kaçan sürücüyü durdurmak için aracın kaputunda 2 kilometre tutundu

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Teröristlerden hain tuzak! TSK böyle imha etti

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Görenleri şaşırtıyor, talep patladı!

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

Bakan Akar'dan '18 rejim askeri' açıklaması

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA