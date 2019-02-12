450 milyar dolarlık pasta hedefi

Türk tekstil ve hazır giyim sektörünün ihracat potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen Türkiye’nin en önemli meslek örgütlerinden Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF), sektörün tüm ayaklarının yer alacağı kapsamlı bir fuar organizasyonuna imza attı. Kısa bir süre önce Türk tekstil ve hazırgiyim ihracatını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak üzere Hazır Giyim ve İhracatı Geliştirme Derneği’ni (HİGE-DER) kuran MHGF, önümüzdeki dönemde hayata geçireceği yeni projeler ile 450 milyar dolarlık küresel pastadan Türkiye’nin aldığı payı artırmayı hedefliyor. MHGF ve HİGE-DER Başkanı Hüseyin Öztürk, yakın zamanda hayata geçirilecek iki büyük projenin İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) işbirliğiyle 16-17 Nisan 2019’da gerçekleştirilecek İstanbul Uluslararası Tekstil ve Hazır Giyim Zirvesi ve 10-13 Temmuz 2019’da TÜYAP Büyükçekmece Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan İFEXPO İstanbul Uluslararası Hazır Giyim ve Kumaş Fuarı olduğunu kaydetti.

FUARDA BÜYÜK BULUŞMA

Öztürk, şunları söyledi: “İlk 500 firma toplam ihracatımızın yüzde 40’ını, ilk 500’ün içindeki ilk 50 firmada bu grubun yaptığı toplam ihracatın yüzde 65’ini gerçekleştiriyor. Tekstil vehazır giyim ihracatında da durum farklı değil.Dünyanın en büyük 7. hazır giyim ihracatçısı olan Türkiye’de sektörün tüm branşlarının üretim gücünü, tasarım ve koleksiyon hazırlama yeteneğini, bilgi ve birikimini tüm dünyaya gösterecek uluslararası bir karma hazır giyim fuarı yok. MHGF 10-13 Temmuz 2019’da İFEXPO İstanbul Uluslararası Hazır Giyim ve Kumaş Fuarı’nı düzenliyor.”