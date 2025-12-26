Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Biz, afetzede kardeşlerimizin okulunu, evini, parkını bir saat önce verebilmek için bu mücadeleyi yaptık.

Söz verdiğimiz 455 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz

Deprem bölgesine gelmek evimize gelmek gibi. Hemen hemen her hafta deprem bölgesindeyiz, afetzede annelerimizin, yavrularımızın gözlerine baktığımda da biz kendi ailemizi görüyoruz