26 Aralık 2025 Cuma
Ekonomi

455 bin konut tamam! Bakan Kurum: 11 ilde afetin izlerini siliyoruz

Hatay'da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Deprem bölgesinin ayağa kalkması ülkemizin istikbali. 11 ilde afetin izlerini siliyoruz. Yıl sonuna kadar tüm evleri bitireceğimiz, sözümüzü tuttuk' dedi.

HABER MERKEZİ26 Aralık 2025 Cuma 14:36 - Güncelleme:
455 bin konut tamam! Bakan Kurum: 11 ilde afetin izlerini siliyoruz
ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da yapımı tamamlanan projelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Biz, afetzede kardeşlerimizin okulunu, evini, parkını bir saat önce verebilmek için bu mücadeleyi yaptık.

Söz verdiğimiz 455 bin konutun anahtarlarını afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz

Deprem bölgesine gelmek evimize gelmek gibi. Hemen hemen her hafta deprem bölgesindeyiz, afetzede annelerimizin, yavrularımızın gözlerine baktığımda da biz kendi ailemizi görüyoruz

