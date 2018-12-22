46 ile 143 yeni otel geliyor

Antalya ve İstanbul’un ‘en fazla otel yatırımı yapılan iki il’ olma özelliği sürüyor. Trabzon, son iki yıldır yeni yatırımlardan önemli pay almaya devam ederken, Van konaklama yatırımlarının yeni gözdesi olarak öne çıkmaya başladı.

İSTANBUL İLK SIRADA

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından derlenen ilk 10 aylık teşvik belgesi verilerine göre 48 şehirde toplam 22.081 yataklı 143 yeni otel projesi geliyor. Yeni yatırımlar toplamda 2 milyar 337 milyon TL harcanarak tamamlanacak. Geçen yıl aynı dönemde 46 ilde toplam 28 bin 73 yataklı 153 otel projesi 2 milyar 564 milyon TL yatırım teşviği almıştı. İller bazında Antalya toplam 3.628 yataklı 16 yeni otel projesi ile ilk sırada yer aldı. İstanbul 2.449 yataklı 15 proje ile ikinci sırayı alırken, Trabzon 1.253 yataklı 12 proje ile ilk iki sırayı zorlamaya başladı. Muğla 1.861 yataklı 10 proje ile dördüncü olurken, İzmir 855 yataklı 6 proje ile beşinci oldu. Bu yıl Van’da yatırımlar, proje sayısında ciddi bir sıçrama yaptı. İl, toplam 439 yataklı 5 otel projesi ile proje sayısı açısından en fazla yatırım yapılan altıncı il oldu.

PLANLI YATIRIM ÖNEMLİ

10 ayda teşvik belgesi alan projeler içinde 3 yıldızlılar toplam 78 otel (6.996 yatak) ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 7.748 yatak (15 otel) ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada yer aldı. 4 yıldızlılar proje sayısında 29, yatak kapasitesinde 5.773 adet olarak gerçekleşti. 2 yıldızlı başvurusu proje bazında 1’de kalırken, 15 butik otel, 5 özel belgeli otel başvurusu yapıldı.

TÜROB Başkanı Timur Bayındır “Yatırımların Anadolu’ya yayılması eğilimi memnuniyet verici. Plansız yatırımlar hızlanırsa önümüzdeki dönemlerde fazla kapasite riski ortaya çıkabilir. Antalya ve İstanbul’daki yeni yatırımlar arz fazlalığına rağmen artmaya devam ediyor. Yatak arzındaki aşırı artış turizmdeki sıkıntılardan biri haline gelmiş durumda. Bir planlama yapılması şart” dedi.