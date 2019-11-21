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48 bin genç çiftçiye 1.4 milyar lira hibe

Tarım ve Orman Bakanlığı, genç çiftçiler için başlattığı proje kapsamında, 3 yılda 48 bin çiftçiye hayvancılıktan bitkisel üretime kadar çeşitli alanlarda 1 milyar 433 milyon lira hibe desteği verdi.

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Tarım ve Orman Bakanlığınca 2006’da başlatılan yüzde 50 hibe destekli Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı’nın uygulanmasına 81 ilde devam ediliyor. Ulusal bütçeyle desteklenen ve bugüne kadar 12 başvuru çağrısına çıkılan programın 13’üncü etap başvuruları ağustos ayında başladı. Kırsal kalkınma desteklerinden tüm illerin uygun ve eşit ölçüde yararlanmasına yönelik yapılan yeni düzenlemelerle Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı kapsamında olmayan 39 ilin benzer desteklerden yararlanması için hibe alanları belirlendi, destek miktarı artırıldı.

92 BİN YENİ İSTİHDAM 

Tamamlanan 10 bin 782 projeye 2,9 milyar lira hibe desteği verilirken, 1040 projenin yatırımına devam ediliyor. Makine ekipman desteklemeleri kapsamında 261 bin 147 projeye 993 milyon lira, bireysel tarla içi sulama sistemleri yatırımları için de geçen yıl sonu itibarıyla 26 bin 82 projeye 456 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

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