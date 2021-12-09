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Ekonomi

Bakan Pakdemirli: Tarımsal destek ödemeleri yarından itibaren hesaplara aktarılmaya başlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yarından itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi.

DHA9 Aralık 2021 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:26
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Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, yarından itibaren 486 milyon 79 bin 930 TL'lik tarımsal destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi. Pakdemirli, ödemelerin buzağı desteği, malak desteği, küçükbaş soy kütüğü desteği, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi ile bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında yapılacağını belirtti. Pakdemirli bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ının ödemiş olacaklarını kaydetti.

  • Bakan Pakdemirli
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