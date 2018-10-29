5 bin TIR’la taşınacak
THY’nin Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınması 45 saatte 5 bin TIR ile gerçekleşecek. 5 bin TIR peş peşe yaklaşık 100 kilometrelik bir uzunluk oluşturuyor.
İstanbul Havalimanı’na taşınma hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) yeni havalimanına taşınma hazırlıklarını sürdürüyor. THY, ilk ticari uçuşun 31 Ekim’de gerçekleşeceği İstanbul Yeni Havalimanına taşınmak için Arkas Lojistik ile anlaşırken ilk deneme taşımaları da yapıldı. Atatürk Havalimanı’ndan 45 kilometre uzaklıktaki İstanbul Havalimanı’na taşınmanın dünya havacılık tarihinin en büyük taşınma olayı olduğu belirtiliyor. Tarihe geçecek bu operasyonu özellikle ağır taşımaları üstlenen Arkas Lojistik, birbirinden farklı lojistik araçları ve ekipmanlarıyla gerçekleştirecek.
SİMÜLASYONLA YÜK TAKİBİ
FTL Kapaklı, FTL Tenteli ve Lowbed yanı sıra konteyner iş makinesi ile gerçekleştireceği taşımada Arkas Lojistik, lashing ile stuffing hizmeti de verecek. Büyük taşınmanın toplamda 5 binden fazla TIR ile 30-31 Aralık’ta 45 saatte tamamlanması hedefleniyor. Ağır yüklere özel taşıma teknikleri ve büyük vinçler gibi ekipmanların yanında hızın da çok önem kazandığı bu çalışmada; istenilen hızda ve zamanda taşımanın gerçekleştirilmesi için simülasyon çalışmalarından, yük takibini sağlayacak barkod sistemine ve çalışacak personelin eğitimine kadar bir çok konu en ince detayına kadar planlandığı bildirildi.
Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez, geliştirilen özel bir yazılım ile barkodlama yapılarak taşınacak her ekipmanın stoklarını, sisteme aktarımını, takibini ve performans değerlendirmelerini yapabileceklerini belirtti. THY Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Bolat ise “44 tonluk çak çekme aparatlarından çok hassas aletlere kadar 5 bin tırın taşıyacağı kadar yükümüz var. Bu 5 bin TIR peş peşe yaklaşık 100 kilometrelik bir uzunluk oluşuyor. Bu nedenle en büyük firma Arkas ile çalışmayı tercih ettik” dedi.
Hong Kong ile anlaştı
THY ve Hong Kong Hava Yolları arasında kod paylaşımı anlaşmasına imza atıldı. İstanbul’da dün imzalanan kod paylaşımı anlaşması ile THY, Hong Kong ötesi yeni noktalara erişim sağlayabilirken, Hong Kong Hava Yolları ise uçuş ağına İstanbul, Paris, Londra, Barselona gibi önemli Avrupa noktalarını ekleyebilecek. Anlaşma uyarınca Hong Kong Hava Yolları, THY’nin Hong Kong-İstanbul seferleriyle birlikte, İstanbul ile bazı Avrupa şehirlerindeki seferlerine kendi ‘HX’ kodunu THY de Hong Kong Hava Yolları’nın Hong Kong ile Auckland, Bangkok uçuşlarına ‘TK’ kodunu koyabilecek.
THY yeni evine yeni yüzüyle girdi
İstanbul Havalimanı’nın açılışı öncesi Türk Hava Yolları’nın (THY) kabin memurları yeni kıyafetleriyle boy gösterdi. Kabin memurları THY check-in kontuarı önünde poz verdi. Türk kültüründeki birçok klasik detaydan esinlenilerek ortaya çıkarılan yeni üniformaların tasarımı, Milanolu modacı Ettore Bilotta’ya ait. Yeni kabin memuru üniformalarına renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri kullanıldı. Şapka, eldiven, elbise, çanta ve çeşitli aksesuarlardan oluşan, renk olarak bayrak kırmızısı ve antrasit gri renkleri hakim yeni kabin üniformaları İstanbul Havalimanı’ndaki seferlerde kullanılacak.
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