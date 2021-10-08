AA 8 Ekim 2021 Cuma 16:37 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 16:57

Son günlerde mobilya, tekstil, ilaç, gayrimenkul ve paketleme sektöründe faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin üretim ve yatırımlarını Türkiye'ye yönlendirmesi dikkati çekti. Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla küresel ticaretin ciddi ölçüde aksamasının ardından ekonomik toparlanmanın başlamasıyla yeni sorunlar ortaya çıktı.

Ekonomilerin canlanması ile birlikte artan talep karşısında özellikle Asya ülkeleri odaklı üretim ve tedarik zincirlerinde kesintiler yaşanmaya başladı. Uzun mesafelerdeki taşımacılık maliyetlerinin katlanarak artması pek çok yabancı uluslararası firma için Türkiye'yi cazip bir Yatırım ve üretim merkezi haline dönüştürdü.

Özellikle, Çin gibi Asya ülkelerinden tedarik sağlayan Avrupalı firmalar artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi nedeniyle tedariki Türkiye gibi daha yakın ve istikrarlı merkezlere yöneltti.

KANADALI SALEFİSH TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

Şirketten yapılan açıklamaya göre, gayrimenkul sektöründe 100 milyar doların üzerinde değere sahip gayrimenkulün el değiştirmesine aracılık eden dünya emlak piyasasının önde gelen kuruluşlarından SaleFish, düzenlediği tanıtım toplantısı ile Türkiye, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri temsilciğini GMK Group ve Plus Group ortaklığına verdiğini açıkladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen ortaklığın tanıtım toplantısına Kanada İstanbul Başkosolosu Brahim Achtoutal, GMK Grup Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, SaleFish'in Kurucu Ortağı Rob Nicolucci ve Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Ortağı Mark Kuess ile sektörden çok sayıda iş insanı katıldı.

- "HEDEFİMİZ 20 MİLYAR DOLARLIK PAZAR"

GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kalsın, toplantında yaptığı konuşmada, "Gerek ülkemizde gerekse Körfez ülkelerinde olsun gayrimenkule olan talep çok fazla. Ülkemizadına çok önemli bir partnerle yola çıkarak gayrimenkul müteahhitleri ve inşaatçıların iş yapma şeklinde bir devrim gerçekleştireceğiz. SaleFish sadece mesai saatlerinde değil, 7/24 gayrimenkul satış imkanı sunuyor. İstanbul'un akabinde Doha ve Dubai'de temsilcilikler açarak 20 milyar dolarlık pazarda söz sahibi olacağız." diye konuştu.

SaleFish'in Uluslararası İş Geliştirmeden Sorumlu Ortağı Mark Kuess de Türkiye'nin, dünyada en yüksek sayıda gayrimenkulün el değiştirmesiyle lider olarak öne çıktığını, Türk kültürünün de kiralamaya nispeten konut satın almayı daha önemli gördüğünü ve bu sebeplerle Türkiye'yi seçtiklerini söyledi.



SaleFish'in Kurucu Ortağı Rob Nicolucci ise 15 yıllık yazılım deneyimleri ve gayrimenkul sektöründe 35 yıllık mimari hizmetleri ile bugüne kadar 100 milyar doların üzerinde değere sahip gayrimenkulün el değiştirmesine aracılık ettiklerini belirterek, "Türkiye'de ortak bir başarı hikayesi yazmak için buradayız." dedi.

