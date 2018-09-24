5 ilde Dijital Dönüşüm Merkezi kurulacak

Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen Dijital Dönüşüm Merkezi projesini değerlendirdiği açıklamasında, merkezin Gaziantep’in ekonomik gücüne güç katacağını ve bu haberi müjde olarak nitelediklerini belirtti.

Gaziantep'in ihracat potansiyeli, yetişmiş insan kaynağı, lojistik olanakları ve bilgi birikimiyle bu merkez için biçilmiş kaftan olduğunu belirten Yıldırım, "Bu merkez Gaziantep’ten beklenen sıçramayı yapmasını sağlayarak var olan potansiyelini daha ileri taşımasına olanak sağlayacaktır. Gaziantep, ülkemizin 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine de bu şekilde katkı sağlayıp onur kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, GTO olarak bir süre önce 14 milyon lira bütçeli “İşletmelerde Dijital Dönüşümü ve İhracatı Geliştirme Merkezi” projesi için Kalkınma Bakanlığından 5 milyon lira destek aldıklarını vurguladığı açıklamasında, şunları kaydetti:

"O dönemde hazırladığımız proje Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nca koordine edilen ‘Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’ kapsamında desteklenmiş ve Kalkınma Bakanlığı’ndan 5 milyon TL hibe almaya hak kazanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ın açıkladığı ‘Dijital Dönüşüm Merkezi’ne yaptığımız proje ile hazırız. Oda olarak söz konusu proje kapsamında kurmayı planladığımız merkezimiz ile dijital dönüşüme öncülük etmek ve bu sayede ilimizin küresel arenada rekabet gücünü arttırmak istiyoruz. Merkez aracılığıyla işletmelerimize ve girişimcilere dijital dönüşüm ile ihracat danışmanlığı konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacağız. Bunun yanı sıra uzmanlar eşliğinde atölye çalışmaları, endüstri 4.0 uygulamaları, kuluçka merkezi faaliyetleri yürüteceğiz."

Yıldırım, Gaziantep’in sahip olduğu sanayi ve ticaret altyapısı, organize sanayi bölgeleri, serbest bölgesi, teknoparkı ile Dijital Dönüşüm Merkezi’ne sahip olmayı hak eden illerin başında geldiğini de kaydetti.