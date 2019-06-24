5 kamera ile meydan okuyacak

2000’li yılların başına kadar cep telefonu piyasasında 3310 modeli ile fırtına gibi esen Nokia,android telefon yarışına 5 kameralı yeni telefonuyla iddialı devam ediyor. Türkiye’de de yeni telefonları çok sevilen Nokia HDM Global’in Türkiye Ülke Müdürü Sertaç Şener “İlk 11 ayımızda 11 yeni telefon ile tüm dünyada 50 ofiste faaliyete geçerek çok hızlı bir başlangıç yaptık. Bugün Android işletim sistemine sahip Nokia markalı mobil cihazları tüketicilere ulaştırarak dünyanın en önemli markalarını etrafımızda toplamayı başardık. Sektörün öncüsü, küresel markalarla işbirliği yapmak ve dünyanın ilk 5 kameralı telefonunu piyasaya sunmak gibi birçok yeniliğe devam ediyoruz” dedi.

İLK BEŞTE OLACAK

Telefonun üretim ve pazarlama süreçlerinden sorumlu olduklarını ifade eden Şener “Gurur duyduğumuz, kapsayıcı ve ayırt edici bir portföy sunuyoruz. 2016’da kurulan bir şirket olarak, tüm dünyada milyonlarca telefon satmayı başardık ve yalnızca 3 yıl içerisinde en üstteki ilk 10 marka arasına adımızı yazdırdık. Hem de bu markalar arasında en hızlı büyüyen pazar payına sahip olduk. Böylece herkes için erişilebilir ve daha uzun süreli kullanıma uygun bir teknoloji sunma konusundaki kararlılığımız güçlendi. Tüm dünyada çok sert bir rekabetten söz edebiliriz. HMD Global olarak Avrupa, MENA ve Rusya’da ilk 5 akıllı telefon markası arasına ismimizi yazdırmayı başardık. Türkiye’de de benzer bir başarıyı elde etmeyi hedefliyoruz” dedi.