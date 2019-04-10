5 milyon emekliye intibak: 355 liraya varan zammın yolu açılabilir

Milyonlarca emekli intibak beklentisi taşıyor. Emekliler, intibak için başlatılan yargı sürecinde istediğini bulamadı ancak umutları devam ediyor. Anayasa Mahkemesi’nin intibak zammının yasa yoluyla yapılabileceğini belirtmesiyle, emeklilerin gözü Meclis’e çevrildi. 2000 ve sonrasında emekli olanlar, intibak umutlarının sürdüğünü belirterek, “Aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000’den önce emekli olanlar, bizden daha fazla maaş alıyor. Promosyon, ikramiye gibi pek çok imkan elde ettik. Şimdi de intibakla maaş farklılığının son bulmasını bekliyoruz” diyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu da “2000’den önce emekli olmuş bir kişi, 2 bin 200-2 bin 300 lira civarında maaş alıyorsa, 1 Ocak 2000’den sonra emekli olmuş kişi 1.900 lira alıyor. Arada 300-400 lira fark var” açıklamasını yaptı. Eğer intibak yasası çıkarsa, Çalışma Bakanlığı detaylı bir çalışma gerçekleştirecek. 2000 ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak. Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK’lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı. Yeni intibakta da artışın bu seviyelerde olabileceği ifade ediliyor.

(Güneş)