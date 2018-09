5 trilyon dolarlık buluşma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York’ta oldukça yoğun ekonomi ve finans diplomasisi gerçekleştirdi. New York temasları kapsamında, ABD’nin en büyük yatırım şirketlerinden Stone Harbour, Alliance Bernstein, Massachusetts Financial Services, Neuberger Berman, Wellington Management, NWI Management, Lazard, PGIM ve Invesco ile ülkenin dev bankaları Citibank, JP Morgan ve Goldman Sachs’ın da aralarında olduğu birçok banka ve yatırımcı ile toplantılar yaptı. Her banka ve yatırımcı ile ayrı ayrı gerçekleştirilen toplantılara, üst düzey yönetici (CEO) ve gelişmekte olan ülkelerden sorumlu başkanlar seviyesinde katılımlar oldu. Toplantı düzenlenen yatırım şirketlerinin toplam yönettiği varlık değerlerinin 5 trilyon dolar düzeyinde olduğu kaydedildi.

Muhataplarına özellikle Yeni Ekonomi Program (YEP) ile ilgili bilgi veren Albayrak, 24 Haziran seçimlerinden sonra para ve maliye politikalarının daha güçlü koordinasyonla hayata geçirildiğini, YEP çerçevesinde bütçe disiplini, cari açıkla mücadele ve enflasyonla mücadele konularında tüm bakanlıkların kendi eylem planlarını hazırladıklarını ve kamuda çok güçlü bir uyum ile Türkiye’nin ekonomide temel hedeflere ilerlediğini anlattı.

YOL HARİTASI HAZIR

Türkiye’nin 2013’ten bu yana yaşadığı iç ve dış sınamaların, terör saldırılarının ve bölgesindeki gelişmelerin, gelişmekte olan ülkelerin hepsinde çok ağır ekonomik sonuçlara neden olabileceğini söyleyen Albayrak, “Güçlü ekonomik altyapımız ile süreçlerden daha az etkilendik. Tecrübelerimiz ve siyasi istikrarımız sayesinde ekonomimiz başarılı bir sınav verdi. Karşı karşıya olduğumuz zorlukların farkındayız. Çok daha güçlü bir yapı için yol haritamızı hazırladık ve kararlılıkla uygulayacağız” dedi.

“Spekülatif ataklar püskürtüldü”