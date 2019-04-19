50 bin sosyal konut projesinde başvuru süresi bugün doluyor

67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplama işlemi bugün mesai bitimi ile sona eriyor.

ENGELLİ VATANDAŞLAR VE ŞEHİT YAKINLARI İÇİN SON GÜN 19 NİSAN

Emekli vatandaşlar 8-12 Nisan, engelli vatandaşlar 15-19 Nisan, şehit yakınları ise 15-19 Nisan tarihleri arasında Halk Bankası AŞ'nin İstanbul ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla başvuru yapabilecek.

KONUT TALEPLERİ HALKBANK VE ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNDEN

Konut talepleri Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla toplanırken, '2+1' konutlar için 500 lira, '3+1' konutlar için ise 1000 lira başvuru ücreti yatırılacak.

635 BİN BAŞVURU

50 bin sosyal konut projesi için bugüne kadar 635 bin başvuru yapıldı. Başvuruların sona ermesiyle beraber sonuçların açıklanması için kura çekilişi yapılacak.

KURA TAKVİMİ PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Kura çekilişi için başvuru sahiplerine SMS ile bildirim yapılacak. Bilgilendirme ile yer ve saatte noter huzurunda çekiliş yapılacak. Kura çekilişinin takvimi 22 Nisan Pazartesi günü açıklanacak.

SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)