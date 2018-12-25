50 hayvancılık projesine daha 37 milyon lira hibe verilecek

50 hayvancılık projesine toplam 37 milyon TL hibe desteği verileceğini belirten Pakdemirli, “Bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 77 milyon TL’lik yatırım yapılacak. 6. grupta yer alan bu projelerle birlikte IPARD-II 3. çağrı kapsamımda desteklenecek tüm projeleri açıkladık. Böylece toplamda onaylanan 2 bin 316 projeye 781 milyon TL hibe sağladık. Bu hibelerle birlikte kırsalda yaklaşık 1,5 milyar TL tutarında yatırım yapılacak” diye konuştu.

Destekler sürecek

Bu tesislerde 7 binin üzerinde yeni istihdam oluşmasını beklediklerini de vurgulayan Bakan Pakdemirli, TKDK üzerinden kırsal kalkınma projelerini desteklemeye devam edeceklerinin de altını çizdi.