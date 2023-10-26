50 milyar doları aşacak! Türkiye ile Almanya arasında imzalar atıldı

Bakan Bolat ile Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Bakanlıkta, Türkiye - Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK/JETCO) IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzaladı.

İmza sonrası konuşan Bolat, Almanya ve Türkiye'nin tarihsel olarak iki dost ve müttefik ülke olduğuna işaret etti.

Almanya'daki Türk kökenli vatandaşların iki ülke arasındaki ilişkileri zenginleştirdiğini belirten Bolat, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un yakın ilişkileri de ikili ilişkilerimiz için büyük bir avantaj teşkil etmektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, iki ülke arasındaki politik üst düzeydeki ilişkilerin gelecek dönemde ticari ve ekonomik ilişkilere olumlu yansımaları olacağını söyledi.

Geçen yıl Almanya ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacminin 45 milyar dolar olarak gerçekleştiğini dile getiren Bolat, şunları kaydetti:

"Bu yılın sonunda ikili ticaret hacmimizin 50 milyar dolar seviyesini aşmasını bekliyoruz. Ülkemizde 8 binden fazla Alman sermayesine sahip ya da Almanya sermayesi ortaklığıyla kuruluşmuş şirketler faaliyet göstermektedir. 2022 yılı sonu itibarıyla Almanya'nın ülkemizdeki doğrudan yatırımları 23 milyar 100 milyon dolar düzeyini aşmıştır. Yeni fırsatlar meydana getirerek karşılıklı ticareti, işbirliğini ve yatırımlarımızı daha fazla artırabileceğimize inanıyoruz."

Bolat, söz konusu protokol ile iki ülke arasındaki ilişkileri her alanda derinleştirmeye yönelik bir mutabakatın kayda geçtiğini, ETOK V. Toplantısı'nın ise gelecek yıl Berlin'de gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

- "İŞBİRLİĞİMİZİ KARŞILIKLI İMZALARLA KAYIT ALTINA ALDIK"

Ayrıca görüşmenin ardından sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"En büyük ticaret ortaklarımızdan olan Almanya ile karşılıklı ticaretimiz, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve vize uygulaması konularında çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik, işbirliğimizi karşılıklı imzalarla kayıt altına aldık. Karşılıklı istişarelerin ve üzerinde uzlaştığımız konuların her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum."