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50 milyar lirayı altına yatırdık

Yurt içinde özellikle döviz kurundaki artışın etkisiyle gram altın fiyatında ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37'lik yükseliş yaşanırken, altın mevduatları da ikiye katlanarak 50 milyar liraya dayandı.

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Yurt dışında küresel büyüme endişeleri, jeopolitik riskler, Brexit, merkez bankaları para politikaları ve yurt dışında döviz kurundaki artış gibi gelişmelerin yön verdiği ilk çeyrekte yatırımcılar güvenli liman arayışına girerken, bu durum altına talebin artmasını beraberinde getirdi.

Artan talebin etkisiyle 2018'in ilk çeyreğini 168,5 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, bu yılın aynı döneminde 230,9 liraya yükseldi. Böylece altının gram fiyatı, geçen bir yıllık süreçte yüzde 37 artış kaydetti.

Aynı dönemde dolar/TL 3,9544 seviyesinden 5,5591'e çıktı ve yüzde 40,6 yükseldi.

Altın talebinin ve döviz kurundaki artışın etkisiyle, Türkiye'deki altın mevduatlarının TL karşılığında da önemli yükseliş yaşandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki altın mevduatları ilk çeyrekte 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 109,2 artarak 49 milyar 912 milyon 798 bin liraya ulaştı. Altın mevduatları, geçen yılın ilk çeyreğinde 23 milyar 862 milyon 503 bin lira düzeyinde bulunuyordu.

- İSTANBUL'DA 15,5 MİLYAR LİRALIK ALTIN MEVDUATI VAR

Türkiye'de, 2019'un ilk çeyreği itibarıyla en fazla altın mevduatına sahip kent 15 milyar 536 milyon 36 bin lirayla İstanbul oldu. İstanbul'u 4 milyar 974 milyon 275 bin lirayla Ankara, 2 milyar 697 milyon 394 bin lirayla İzmir ve 1 milyar 800 milyon 3 bin lirayla da Bursa takip etti.

Söz konusu 4 ilin toplam altın mevduatı 25 milyar 7 milyon 708 bin liraya ulaşırken, bu rakamın Türkiye'deki altın mevduatlarının yüzde 50,1 ile yarısını oluşturması dikkati çekti.

Bu dönemde Konya 1 milyar 403,9 milyon liralık, Kocaeli 1 milyar 278,1 milyon liralık, Antalya 1 milyar 259,6 milyon liralık, Adana ise 785,3 milyon liralık toplam altın mevduatıyla öne çıkan iller arasında yer aldı.

Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 29 milyon 643 bin lirayla Ardahan oldu. Ardahan'ı 33 milyon 475 bin lirayla Bayburt, 37 milyon 517 bin lirayla Tunceli, 37 milyon 845 bin lirayla da Iğdır izledi.

- ALTIN MEVDUATI EN FAZLA TUNCELİ'DE ARTTI

Toplam altın mevduatının 2019'un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla arttığı kent, yüzde 258,9 ile Tunceli oldu. Tunceli'nin 2018'in mart sonunda 10 milyon 454 bin lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ilk çeyreğinde 37 milyon 517 bin liraya ulaştı ve 27 milyon 63 bin lira artmış oldu.

Altın mevduatı artışında Tunceli'yi yüzde 246'yla Hakkari, yüzde 214,9'la Siirt, yüzde 204,1'le Muş, yüzde 203,3'le Şırnak, yüzde 196,5'le de Şanlıurfa takip etti. Iğdır yüzde 190'lık, Ardahan yüzde 186,2'lik, Mardin yüzde 186'lık, Ağrı yüzde 184,3'lük, Bingöl yüzde 175,3'lük, Batman yüzde 169,8'lik ve Elazığ yüzde 169,6'lık altın mevduatı artışı ile öne çıkan iller oldu.

Böylece altın mevduatı artışında zirvede yer alan illerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer aldığı görüldü.

Söz konusu dönemde altın mevduatının Kırklareli, İzmir, İstanbul ve Rize haricinde 81 kentin 78'inde yüzde 100'ün üzerinde artış kaydettiği görüldü.

BDDK verilerine göre kentlere göre altın mevduatı miktarları ve değişimi 2017 ile 2018 yıllarının ilk çeyrek sonu itibarıyla  şöyle (bin TL):
                 
Ocak-Mart 2019   Ocak-Mart 2018   Fark (%)   
 
ADANA            785.289          375.880          108,9      
ADIYAMAN         240.627          96.009           150,6      
AFYONKARAHİSAR   376.587          169.508          122,2      
AĞRI             93.047           32.726           184,3      
AKSARAY          217.130          88.411           145,6      
AMASYA           208.635          87.165           139,4      
ANKARA           4.974.275        2.370.431        109,8      
ANTALYA          1.259.607        540.437          133,1      
ARDAHAN          29.643           10.356           186,2      
ARTVİN           106.227          49.649           114,0      
AYDIN            511.844          228.560          123,9      
BALIKESİR        748.634          343.747          117,8      
BARTIN           90.639           42.669           112,4      
BATMAN           186.836          69.257           169,8      
BAYBURT          33.475           13.084           155,8      
BİLECİK          139.606          68.056           105,1      
BİNGÖL           98.806           35.892           175,3      
BİTLİS           98.345           38.909           152,8      
BOLU             204.239          95.357           114,2      
BURDUR           199.991          97.084           106,0      
BURSA            1.800.003        829.322          117,0      
ÇANAKKALE        369.080          161.983          127,9      
ÇANKIRI          139.202          63.038           120,8      
ÇORUM            281.385          134.668          108,9      
DENİZLİ          595.986          266.560          123,6      
DİYARBAKIR       466.671          183.921          153,7      
DÜZCE            163.153          72.932           123,7      
EDİRNE           149.347          72.888           104,9      
ELAZIĞ           394.936          146.464          169,6      
ERZİNCAN         163.817          68.057           140,7      
ERZURUM          387.302          173.369          123,4      
ESKİŞEHİR        710.583          337.172          110,7      
GAZİANTEP        525.426          222.538          136,1      
GİRESUN          208.213          103.743          100,7      
GÜMÜŞHANE        72.550           29.447           146,4      
HAKKARİ          61.960           17.906           246,0      
HATAY            433.360          188.032          130,5      
IĞDIR            37.845           13.049           190,0      
ISPARTA          463.411          208.594          122,2      
İSTANBUL         15.536.036       8.180.167        89,9       
İZMİR            2.697.394        1.400.471        92,6       
KAHRAMANMARAŞ    412.347          167.066          146,8      
KARABÜK          193.985          92.052           110,7      
KARAMAN          171.955          75.807           126,8      
KARS             73.037           33.111           120,6      
KASTAMONU        257.800          110.375          133,6      
KAYSERİ          688.007          318.623          115,9      
KIRIKKALE        183.777          79.542           131,0      
KIRKLARELİ       147.805          76.013           94,4       
KIRŞEHİR         96.849           44.906           115,7      
KİLİS            38.237           14.379           165,9      
KOCAELİ          1.278.104        613.354          108,4      
KONYA            1.430.937        658.883          117,2      
KÜTAHYA          492.951          212.853          131,6      
MALATYA          467.424          218.137          114,3      
MANİSA           622.450          262.160          137,4      
MARDİN           149.288          52.207           186,0      
MERSİN           696.494          319.534          118,0      
MUĞLA            552.523          260.693          111,9      
MUŞ              83.592           27.488           204,1      
NEVŞEHİR         200.456          81.634           145,6      
NİĞDE            139.052          59.764           132,7      
ORDU             367.177          162.936          125,4      
OSMANİYE         196.106          85.386           129,7      
RİZE             252.009          133.048          89,4       
SAKARYA          535.701          255.043          110,0      
SAMSUN           637.720          298.390          113,7      
SİİRT            93.606           29.730           214,9      
SİNOP            98.000           44.152           122,0      
SİVAS            392.339          192.487          103,8      
ŞANLIURFA        343.015          115.689          196,5      
ŞIRNAK           100.602          33.166           203,3      
TEKİRDAĞ         362.150          169.559          113,6      
TOKAT            282.731          126.466          123,6      
TRABZON          501.100          233.581          114,5      
TUNCELİ          37.517           10.454           258,9      
UŞAK             221.743          91.387           142,6      
VAN              240.651          94.933           153,5      
YALOVA           144.623          64.484           124,3      
YOZGAT           171.780          72.930           135,5      
ZONGULDAK        296.016          142.593          107,6      
TOPLAM           49.912.798       23.862.503       109,2      

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