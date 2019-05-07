'50 milyon turist hedefi aşılacak'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin bu yıl turizmdeki hedeflerini aşacağını söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün aslına uygun olarak yeniden inşa ettiği Foça Alaca Camisi’nin açılışı nedeniyle Bosna Hersek’te bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarıyla bir araya gelerek bölgede yapılan çalışmalar ile turizme yönelik değerlendirmelerde bulundu.

KİŞİ BAŞI GELİR ARTIYOR

Turizm verilerine ilişkin bir soru üzerine Ersoy, ilk 3 aylık verilere göre turist ve gelirlerde artış olduğunu vurgulayarak “Bu sene için koymuş olduğumuz 50 milyon turist, 35 milyar dolardan fazla geliri elde edeceğiz gibi gözüküyor. İlerleyen 3 aylarda bu rakamların daha olumlu gelişeceğini görüyoruz” diye konuştu. Ersoy, turist başına gelirden ziyade turist başına gecelik gelirin önemli olduğuna işaret ederek bunun artmaya devam ettiği ve 63 dolardan 65 doların üzerine çıktığı bilgisini paylaştı. İran’dan gelen turist sayısında ülkenin maruz kaldığı ambargodan ötürü düşüş yaşandığını dile getiren Ersoy, buna karşılık Batı’dan gelen turist sayısında ciddi artışlar olduğunu bildirdi. Ersoy, yıl sonuna kadar hedeflerin aşılacağını düşündüğünü söyledi.

Bosna Hersek ile Türkiye arasında turizme yönelik ziyaretlere ilişkin Bakan Ersoy, iki ülke arasında karşılıklı olarak turizm trafiğinin artığını dile getirerek bunu daha da geliştirmek için, Saraybosna’ya Türk Hava Yollarının yanı sıra özel hava yollarının da seferler düzenlediğini söyledi. Osmanlı ve Türk eserleri restore edildikçe, turist sayısının da arttığını ifade eden Ersoy, “Bosna’dan Türkiye’ye de ziyaretler var. Geçen sene 85-90 bin civarında Bosna’dan ziyaretçi aldık” diye konuştu.

BALKANLAR’DA 49 PROJE

Balkanlar’daki yatırımlara ilişkin bilgi veren Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de ecdat yadigarı eserlerin restorasyonu kapsamında 49 çalışma yaptıklarını, Bosna’da 6 projenin tamamlandığını, 20 projede çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ertem, 29 projenin de diğer ülkelerde sürdüğünü ifade ederek Bosna’dan sonra ençok iş yaptıkları ülkenin de Kosova olduğunu belirtti.