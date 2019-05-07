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'50 milyon turist hedefi aşılacak'

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, turizm için umutlu konuştu. Ersoy “Bu sene için koymuş olduğumuz 50 milyon turist, 35 milyar dolardan fazla geliri elde edeceğiz gibi gözüküyor” dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin bu yıl turizmdeki hedeflerini aşacağını söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün aslına uygun olarak yeniden inşa ettiği Foça Alaca Camisi’nin açılışı nedeniyle Bosna Hersek’te bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarıyla bir araya gelerek bölgede yapılan çalışmalar ile turizme yönelik değerlendirmelerde bulundu. 

KİŞİ BAŞI GELİR ARTIYOR

Turizm verilerine ilişkin bir soru üzerine Ersoy, ilk 3 aylık verilere göre turist ve gelirlerde artış olduğunu vurgulayarak “Bu sene için koymuş olduğumuz 50 milyon turist, 35 milyar dolardan fazla geliri elde edeceğiz gibi gözüküyor. İlerleyen 3 aylarda bu rakamların daha olumlu gelişeceğini görüyoruz” diye konuştu. Ersoy, turist başına gelirden ziyade turist başına gecelik gelirin önemli olduğuna işaret ederek bunun artmaya devam ettiği ve 63 dolardan 65 doların üzerine çıktığı bilgisini paylaştı. İran’dan gelen turist sayısında ülkenin maruz kaldığı ambargodan ötürü düşüş yaşandığını dile getiren Ersoy, buna karşılık Batı’dan gelen turist sayısında ciddi artışlar olduğunu bildirdi. Ersoy, yıl sonuna kadar hedeflerin aşılacağını düşündüğünü söyledi.        

Bosna Hersek ile Türkiye arasında turizme yönelik ziyaretlere ilişkin Bakan Ersoy, iki ülke arasında karşılıklı olarak turizm trafiğinin artığını dile getirerek bunu daha da geliştirmek için, Saraybosna’ya Türk Hava Yollarının yanı sıra özel hava yollarının da seferler düzenlediğini söyledi. Osmanlı ve Türk eserleri restore edildikçe, turist sayısının da arttığını ifade eden Ersoy, “Bosna’dan Türkiye’ye de ziyaretler var. Geçen sene 85-90 bin civarında Bosna’dan ziyaretçi aldık” diye konuştu.

BALKANLAR’DA 49 PROJE

Balkanlar’daki yatırımlara ilişkin bilgi veren Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem de ecdat yadigarı eserlerin restorasyonu kapsamında 49 çalışma yaptıklarını, Bosna’da 6 projenin tamamlandığını, 20 projede çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ertem, 29 projenin de diğer ülkelerde sürdüğünü ifade ederek Bosna’dan sonra ençok iş yaptıkları ülkenin de Kosova olduğunu belirtti.

Ayık: 4 aylık rakamlar rekor habercisi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 4 aylık rakamların, Türkiye’nin turizm sektörü açısından 2019’da tekrar bir rekor kıracağını gösterdiğini belirtti. Ayık turizmin başkenti Antalya’nın 4 ayda 1 milyon 560 bin 862 turist ağırladığını aktardı. Nisan ayındaki yabancı turist sayısının geçen yıla göre yüzde 35 oranında artış gösterdiğini ifade eden Ayık, bu artışın sadece Antalya’da değil, ülke genelinde yaşandığını kaydetti. 

Suudiler’in kara propagandası tutmadı

Suudi Arabistan’ın, “Türkiye’ye giden vatandaşlarının kaybolduğu” yönünde kara propaganda yaptığının hatırlatılması üzerine Ersoy, bu iddianın doğru olmadığını, bu propagandayla Türkiye’nin turizm gelirlerinin azalmasının amaçlandığını belirtti. Ersoy, “Çok önemli değil. Sosyal medya diye bir şey var. Sosyal medyada halk gerçekleri görüyor. Onların sosyal medyada etkili insanlarını Türkiye’ye davet ediyoruz. Onların ağzından, onların yazdıklarıyla propaganda yapmak istiyoruz. Sonuçta güneş balçıkla sıvanmaz. Benim için rahat” diye konuştu. Bakan Ersoy bu karalamalara rağmen körfez ülkelerinden turist sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, “Biz bunu ay ay, hafta hafta, gün gün gözlemliyoruz. Körfez ülkelerinden geçen seneye oranla ciddi bir sayı alacağız. Pozitif eğilim devam ediyor. Hem Batı’dan hem körfez ülkelerinden çok fazla yatırımcı geliyor. Açacağımız turizm alanlarına yatırım yapmak istiyorlar” dedi.

Yenikapı’ya cruise limanı için hedef 2021

Galataport’taki liman inşaatının Mayıs 2020 tarihinde açılmasının taahhüt edildiğini ifade eden Ersoy, buranın 3 kruvaziyer gemisi alabileceğini, ancak bunun önümüzdeki yıllarda yeterli olmayacağını söyledi. Daha büyük bir limanın Yenikapı’da yapılacağını dile getiren Bakan Ersoy, bu konuda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mutabakata vardıklarını söyledi. Ersoy, “Yıl sonuna kadar Ulaştırma Bakanlığımız ihaleye çıkacak. Yenikapı civarında olacak. Orası en az 5-6 kruvaziyer gemisini aynı anda alabilecek kapasiteye sahip. 2019 sonuna kadar ihalesini tamamlayabilirsek 2021 sezonuna yetişebilecek gibi görünüyor” diye konuştu.

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