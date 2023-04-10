500 milyar doları öğrenen Yunanlılar şaşkın! Türkiye'nin hamlesi gündem oldu

Bakan Dönmez'in Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin 710 milyar metreküpe ulaşarak 35 yıl süreyle tüm konutların ihtiyacını karşılayabileceğine ilişkin açıklaması sonrası Yunan basınından dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.

Dönmez, Türkiye'nin enerjide yıllardır makus talihini yenmeye çalışan bir ülke durumunda olmaktan çıktığını belirterek "Gerçekleştirdiğimiz enerji projeleri ile, bir yandan arz güvenliğimize katkı sağlarken, diğer yandan önemli bir ticaret merkezi olma konusunda adım atmış olduk. Bu yatırım ve tesislerle, küresel bir enerji krizinde en önemli oyunculardan biri kendi gazımız olacak." dedi.

Dönmez'in açıklamaları sonrası Yunan Proto Thema gazetesi çarpıcı bir analiz yayınladı.

'Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 710 milyar metreküp doğal gaz kullanıma açılacak' diyen gazete bu gazın Mayıs itibari ile hanelere ulaştırılacağını yazdı.

Karadeniz gazının 35 yıl süreyle enerji ihtiyacını karşılayacağının altını çizen Proto Thema Bakan Dönmez'in bunun Türkiye'nin en büyük enerji projesi olduğunu kaydettiğini aktardı.

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye kendi doğal gazını kullanmaya başlayacak' ifadesine de haberinde yer verdi ve keşfe Fatih sondaj gemisinin imza attığını belirtti.

Ta Nea ise 'Türkiye Mayıs ayından itibaren kendi doğal gazına sahip' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin önümüzdeki 35 yılın ihtiyacını karşılamak üzere Mayıs ayından itibaren hane halklarına doğal gaz tedarik etmeye başlayacağını söyledi' ifadesine yer verildi.

Ethnos 'Türkiye: Mayıs'ta tüm hanelere kendi sahasından doğal gaz' başlığını attı.

ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Türkiye, kendi bulduğu gazı Mayıs ayından itibaren evlere ulaştırmayı hedefliyor' başlığı ile okurlarına duyurmuştu.

DEĞERİ 500 MİLYAR DOLAR

'Sakarya sahası başta olmak üzere açık deniz sahalarında yaklaşık 710 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiği tahmin edilmektedir' denilen haberde Dönmez'in keşfin ekonomik değerinin mevcut fiyatlar baz alındığında 500 milyar Dolar olduğunu aktardığı belirtti.