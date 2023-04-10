İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2023 Pazartesi / 20 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2577
  • EURO
    21,0117
  • ALTIN
    1234.67
  • BIST100
    4924.64
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • 500 milyar doları öğrenen Yunanlılar şaşkın! Türkiye'nin hamlesi gündem oldu
Ekonomi

500 milyar doları öğrenen Yunanlılar şaşkın! Türkiye'nin hamlesi gündem oldu

Karadeniz gazı için geri sayım sürerken Türkiye'nin enerji hamlesi Yunanistan'da gündem oldu. 710 milyar metreküp doğal gaz rezervin 500 milyar dolar değerinde olduğunu açıklayan Bakan Dönmez'i manşete taşıyan Yunan basını, 'Türkiye Mayıs ayından itibaren kendi doğal gazına sahip' başlığını kullandı.

Yeni Şafak10 Nisan 2023 Pazartesi 09:32 - Güncelleme:
500 milyar doları öğrenen Yunanlılar şaşkın! Türkiye'nin hamlesi gündem oldu
ABONE OL

Bakan Dönmez'in Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin 710 milyar metreküpe ulaşarak 35 yıl süreyle tüm konutların ihtiyacını karşılayabileceğine ilişkin açıklaması sonrası Yunan basınından dikkat çeken bir Türkiye analizi geldi.

Dönmez, Türkiye'nin enerjide yıllardır makus talihini yenmeye çalışan bir ülke durumunda olmaktan çıktığını belirterek "Gerçekleştirdiğimiz enerji projeleri ile, bir yandan arz güvenliğimize katkı sağlarken, diğer yandan önemli bir ticaret merkezi olma konusunda adım atmış olduk. Bu yatırım ve tesislerle, küresel bir enerji krizinde en önemli oyunculardan biri kendi gazımız olacak." dedi.

Dönmez'in açıklamaları sonrası Yunan Proto Thema gazetesi çarpıcı bir analiz yayınladı.

'Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu 710 milyar metreküp doğal gaz kullanıma açılacak' diyen gazete bu gazın Mayıs itibari ile hanelere ulaştırılacağını yazdı.

Karadeniz gazının 35 yıl süreyle enerji ihtiyacını karşılayacağının altını çizen Proto Thema Bakan Dönmez'in bunun Türkiye'nin en büyük enerji projesi olduğunu kaydettiğini aktardı.

Gazete Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye kendi doğal gazını kullanmaya başlayacak' ifadesine de haberinde yer verdi ve keşfe Fatih sondaj gemisinin imza attığını belirtti.

Ta Nea ise 'Türkiye Mayıs ayından itibaren kendi doğal gazına sahip' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde 'Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin önümüzdeki 35 yılın ihtiyacını karşılamak üzere Mayıs ayından itibaren hane halklarına doğal gaz tedarik etmeye başlayacağını söyledi' ifadesine yer verildi.

Ethnos 'Türkiye: Mayıs'ta tüm hanelere kendi sahasından doğal gaz' başlığını attı.

ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Türkiye, kendi bulduğu gazı Mayıs ayından itibaren evlere ulaştırmayı hedefliyor' başlığı ile okurlarına duyurmuştu.

DEĞERİ 500 MİLYAR DOLAR

'Sakarya sahası başta olmak üzere açık deniz sahalarında yaklaşık 710 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiği tahmin edilmektedir' denilen haberde Dönmez'in keşfin ekonomik değerinin mevcut fiyatlar baz alındığında 500 milyar Dolar olduğunu aktardığı belirtti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.