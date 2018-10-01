500 milyar dolarlık sefere büyük destek

Hükümet, Türkiye'nin küresel ticaretten aldığı payı artırmak ve 500 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için destek paketini yaşama geçirdi. Nakdi, ihracat kredi sigortası ve garanti imkânlarını geliştirerek, şube sayısını artıracak olan Eximbank yılsonuna kadar finansman desteğini yüzde 17 artırarak 11 bin ihracatçıya 46 milyar dolarlık destek sağlayacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bugün itibariyle Türk Eximbank'ın destek verdiği ihracatçı sayısının 10 bini geçtiğini belirterek, "Yılsonuna kadar 11 bin ihracatçıya finansman desteği vermeyi hedefliyoruz. Kredi desteğinin yanı sıra sigorta desteği de veriliyor. Türkiye'nin ihracatla büyüme hedefine Türk Eximbank eliyle daha güçlü destek vereceğiz" dedi

İHRACATA DESTEK PAKETİ

Yeni Ekonomi Programı kapsamında ihracatı desteklemek için Eximbank'ın öz kaynakları daha da güçlendirilecek ve şube sayısı artırılacak. Ticaret Bakanı Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük icraat programı kapsamında Eximbank'ın müşteri sayısı ve KOBİ'lerin toplam payının artırılmasının yer aldığını hatırlattı. Bu kapsamda yoğun çalışmalar yürüten Türk Eximbank'ın hizmet verdiği ihracatçı sayısının 10 bini geçtiğine dikkati çeken Bakan Pekcan, "Bankanın hizmet verdiği ihracatçı sayısı 2017'den bugüne kadar yüzde 35 artarak, 7 bin 700'den 10 bin 379'a yükseldi" diye konuştu.

KOBİ'NİN PAYI YÜZDE 68'E ÇIKACAK

Bakan Pekcan yılsonuna kadar 11 bin ihracatçıya finansman desteği vermeyi hedeflediklerini belirterek, "KOBİ'lerimiz Eximbank imkânlarından daha fazla yararlanacak. Geçen yıl bankanın imkânlarından yararlanan KOBİ'lerin oranı yüzde 53'ten yüzde 64.2 çıkarak 6 bin 726'ya yükseldi. Hedefimiz yüzde 68'e çıkarmak. Bunda bankanın TL kaynaklarını sadece KOBİ'lere kazandırmaya başlamasının önemli payı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

(Sabah)