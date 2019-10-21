500 milyar $’lık pastada aslan payı Türkiye’nin
Türkiye, üretim ve ihracat kapasitesi ile 500 milyar dolarlık küresel mobilya pazarından en fazla payı alıyor. Lazzoni Mobilya Genel Müdürü Ocaklı “Türkiye yalnızca kaliteli işçilik ve maliyet ile değil, tasarım ve inovasyonla da öne çıkıyor” dedi.
Türkiye’nin üretimde iddialı olduğu mobilya sektörü, ihracatta da önemli mesafe aldı. 2014 yılında 2.9 milyar dolar olan mobilya sektörünün ihracatı, son 5 yılda 14.2 milyar dolara yükseldi. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa ve ABD oldu. Sektörün bu hızlı yükselişinde güçlü Türk markalarının yurtdışından aldığı büyük işler etkili oldu. Lazzoni Mobilya Genel Müdürü Ali Kemal Ocaklı, Türk mobilya sektörünün, tasarım ve inovasyon tarafında kendini geliştirdiğini belirterek “Mobilya sektörü genel olarak Türkiye açısından gelişime çok uygun bir alan. Avrupa ‘ya coğrafi yakınlık ve görece daha uygun iş gücü ve maliyet, kaliteli işçilik önde gelen nitelikler olsa da her geçen gün Türkiye’de gelişen inovasyon ve tasarım algısı, mobilya sektöründe de kendini gösterir oldu. Bu durum da doğal olarak Almanya, İtalya, Polonya gibi ihracatta ipi göğüsleyen ülkelerin arasına girerek ‘bizde varız!’ dememizi sağladı. Türkiye bugün 500 milyar dolarlık mobilya pastası arasından kendine büyük bir dilim almış durumda” dedi.
BÜYÜMEYE DEVAM
Lazzoni Mobilya olarak Ankara’da 25 bin metrekare alan üzerinde kurulu fabrikada üretim yaptıklarını söyleyen Ocaklı, “Hali hazırda 400 kişinin çalıştığı fabrikamızın üretim hattı da yönetim kadrosu da burada bulunuyor. Bugün Gaziantep mağazamızdan alışveriş yapan bir müşterimiz için de, New York’ta bulunan herhangi bir mağazamızdan alışveriş yapan bir diğer müşterimiz için de tüm üretim süreci buradan sağlanıyor. Yeni yatırımımızla birlikte yurtdışı hedef pazarlarımızdaki büyümeye eşlik edecek 30 bin metrekare ilave tesis yatırımızın 2020 Haziran ayında devreye girmesi ile 55 bin metrekare kapalı alanda ileri teknoloji ve kalite standartları ile üretim yapan bir yapıya bürüneceğiz” dedi.
YATIRIMLAR ARTACAK
Yurtiçi ve yurtdışı dâhil olmak üzere toplam 21 mağaza ile hizmet verdiklerini söyleyen Ali Kemal Ocaklı “Bunların 12 tanesi yurtiçinde, 5 tanesi Amerika’da, 4 tanesi ise Azerbaycan, Ürdün, Kosova ve Kıbrıs’da franchise olarak hizmet veriyorr. Londra mağazamız için de imzalar atıldı, Mart 2020’de açılacak. Lazzoni Otel ve Amerika mağazalarımızda dâhil olmak üzere 650 çalışanımız ile her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz” dedi.
2020’de ABD pazarında 8 mağazaya ulaşacağız
ABD pazarının büyük fırsatlar sunduğunu ifade eden Ocaklı “2008 yılında ilk yatırımımızı gerçekleştirdik. Şu anda NY Chelsea, NY Flatiron, dünyanın merkezi konumundaki NY Madison Avenue, NJ Paramus ve kasım başında açılacak Georgia Atlanta mağazamızla birlikte Amerika’da 5 mağazaya ulaşmış olacağız. Ayrıca NJ Lodi’de bulunan 2 bin metrekare lojistik merkezimizle müşterilerimize hizmet vermekteyiz. 2020 yılı sonuna kadar Los Angeles, Chicago, Washington mağazalarımızla toplam 8 mağazaya ulaşacağız.
Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar San Francisco, Miami, Houston mağazaları ile toplam mağaza sayımızı 11’e çıkartmak. Amerika pazarında tamamen kişiye özel bir tasarım ofisi gibi hizmet veriyoruz. Ürün yapımız ve iş modelimizle bu butik yapıyı dünya standartlarında üretim yapan teknolojik bir altyapı ile destekliyoruz. Tamamen pazara yönelik ürün çeşitlendirmesini destekleyen esnek bir üretim yapımız ve çok kuvvetli bir Ar-Ge ekibimiz var” ifadelerini kullandı.
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