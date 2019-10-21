500 milyar $’lık pastada aslan payı Türkiye’nin 

Türkiye’nin üretimde iddialı olduğu mobilya sektörü, ihracatta da önemli mesafe aldı. 2014 yılında 2.9 milyar dolar olan mobilya sektörünün ihracatı, son 5 yılda 14.2 milyar dolara yükseldi. En fazla ihracat yapılan ülkeler ise Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa ve ABD oldu. Sektörün bu hızlı yükselişinde güçlü Türk markalarının yurtdışından aldığı büyük işler etkili oldu. Lazzoni Mobilya Genel Müdürü Ali Kemal Ocaklı, Türk mobilya sektörünün, tasarım ve inovasyon tarafında kendini geliştirdiğini belirterek “Mobilya sektörü genel olarak Türkiye açısından gelişime çok uygun bir alan. Avrupa ‘ya coğrafi yakınlık ve görece daha uygun iş gücü ve maliyet, kaliteli işçilik önde gelen nitelikler olsa da her geçen gün Türkiye’de gelişen inovasyon ve tasarım algısı, mobilya sektöründe de kendini gösterir oldu. Bu durum da doğal olarak Almanya, İtalya, Polonya gibi ihracatta ipi göğüsleyen ülkelerin arasına girerek ‘bizde varız!’ dememizi sağladı. Türkiye bugün 500 milyar dolarlık mobilya pastası arasından kendine büyük bir dilim almış durumda” dedi.

BÜYÜMEYE DEVAM

Lazzoni Mobilya olarak Ankara’da 25 bin metrekare alan üzerinde kurulu fabrikada üretim yaptıklarını söyleyen Ocaklı, “Hali hazırda 400 kişinin çalıştığı fabrikamızın üretim hattı da yönetim kadrosu da burada bulunuyor. Bugün Gaziantep mağazamızdan alışveriş yapan bir müşterimiz için de, New York’ta bulunan herhangi bir mağazamızdan alışveriş yapan bir diğer müşterimiz için de tüm üretim süreci buradan sağlanıyor. Yeni yatırımımızla birlikte yurtdışı hedef pazarlarımızdaki büyümeye eşlik edecek 30 bin metrekare ilave tesis yatırımızın 2020 Haziran ayında devreye girmesi ile 55 bin metrekare kapalı alanda ileri teknoloji ve kalite standartları ile üretim yapan bir yapıya bürüneceğiz” dedi.

YATIRIMLAR ARTACAK

Yurtiçi ve yurtdışı dâhil olmak üzere toplam 21 mağaza ile hizmet verdiklerini söyleyen Ali Kemal Ocaklı “Bunların 12 tanesi yurtiçinde, 5 tanesi Amerika’da, 4 tanesi ise Azerbaycan, Ürdün, Kosova ve Kıbrıs’da franchise olarak hizmet veriyorr. Londra mağazamız için de imzalar atıldı, Mart 2020’de açılacak. Lazzoni Otel ve Amerika mağazalarımızda dâhil olmak üzere 650 çalışanımız ile her geçen gün gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz” dedi.