500 milyon yatırımla ‘akıllı fabrika’ kurdu
Arçelik, Çerkezköy’de 500 milyon TL’lik yatırımla geleceğin akıllı televizyon fabrikasını kurdu. Yıllık 3.2 milyon adet televizyon üretim kapasitesine sahip fabrikada 1.600 kişiyle birlikte robotlar da çalışacak.
- VEZİRE PİŞKİN
İlk televizyonu 50 yıl önce tüketicileriyle buluşturan Arçelik, geleceğin televizyonlarını üretmek üzere Çerkezköy’de yeni nesil fabrikasını hizmete açtı. 182 bin metrekarelik alanda kurulan akıllı fabrika 500 milyon liraya mal oldu. Fabrikanın açılış törenine Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu ile Koç Holding ve Arçelik yöneticileri katıldı.
İHRACATA BÜYÜK KATKI
Çakıroğlu “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un bizlere yüklediği sorumlulukla, memleketimizin ekonomisini kuvvetlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Koşullar ne olursa olsun, ülke ekonomisine değer katan, bizi daha rekabetçi kılan yatırımlarımızı hız kesmeden gerçekleştiriyoruz. Son 5 yılda yapmış olduğumuz 35 milyar liralık yatırım bunun somut bir göstergesidir” dedi.
Çakıroğlu “Sekiz ülkede 20 üretim tesisi ve 12 markasıyla 145 ülkeye ihracat yapan şirketimiz, Avrupa beyaz eşya pazarının 3’üncü büyük oyuncusu konumunda. Arçelik, son 5 yılda gerçekleştirdiği 4.5 milyar lira yatırımla, dışa bağımlı kalmadan teknoloji geliştirmeye, yetkinliklerini artırmaya odaklanıyor. 2 milyar dolara yaklaşan ihracatı ve ağırlıklı olarak dış pazarlardan sağladığı satış gelirleriyle şirketimiz, ülkemizin ödemeler dengesine son beş yılda 2.5 milyar dolarlık pozitif katkı sağladı. 500 milyon lira yatırımla hayata geçirdiğimiz akıllı fabrikamız, sürdürülebilir büyüme ve dijital dönüşüm yolculuğumuzun önemli bir kilometre taşı olacak. Üretimimizin yüzde 65’ini, 48 farklı ülkeye ihraç edeceğiz” dedi.
Çerkezköy Elektronik İşletmesi’nin sektördeki en modern üretim tesislerinden biri olduğunu vurgulaya Bulgurlu ise Arçelik’in yeni yatırımının bölge ekonomisine de önemli katkı yapacağını vurguladı. Bulgurlu, şu bilgileri verdi: “Fabrikada çalışacak 1.600 kişi, 2.700 yardımcı sanayi çalışanı ve aileleriyle birlikte yeni işletmemiz Çerkezköy’e yaklaşık 15 bin kişilik bir yeni ekosistem kazandırmış oldu. Arçelik’in malzeme tedariki sağladığı 365 firma arasında yer alan Koreli bir firma Çerkezköy’e yatırım yapma kararı aldı. Ana fabrika dışında toplam 100 milyon TL’lik yardımcı sanayi yatırımı yapılarak, toplam 40 bin metrekarede 700 kişiye ek istihdam sağlanmış oldu.”
ÖZKAYNAK İLE AÇILDI
Fatih Kemal Ebiçoğlu ise Beylikdüzü’ndeki fabrika alanının Ar-Ge merkezi ile tüketici hizmetleri merkezi olarak kullanılmaya devam edeceğini belirterek, yeni fabrika için Arçelik’in bilançosunu kullandıklarını ve borçlanmaya gitmediklerini anlattı. Ebiçoğlu, sektörde, Türkiye ekonomisinin büyümesine paralel büyüme öngördüklerini belirtti.
16 ayda tamamlandı
Çerkezköy tesisinin açılışıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu “Arçelik’in uluslararası piyasalarda yerel markalarla büyüme stratejisi var; marka satın alma önümüzdeki dönem mutlaka gündeme gelecek” dedi.
107 robot işbaşı yaptı
182 bin metrekare alana kurulan tesiste dijital ve robotik teknolojilerle geleceğin televizyonları üretilecek. Tesiste Koç’un robotları da işbaşında olacak. Açılış töreninde konuşan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Robotların sayısını 5 kat artırdık, 107 adet robotun tüm yazılımları da kendi mühendislerimiz tarafından yapıldı” diye konuştu.
Satın almayla büyüyecek
Çerkezköy tesisinin açılışıyla ilgili düzenlenen toplantıda konuşan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu “Arçelik’in uluslararası piyasalarda yerel markalarla büyüme stratejisi var; marka satın alma önümüzdeki dönem mutlaka gündeme gelecek” dedi.
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