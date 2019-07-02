500 şirketten 1.5 trilyonluk satış

Her yıl açıklanan Fortune 500 listesine bu yıl şirket gelirleri damgasını vurdu. Fortune Türkiye, CRIF ve kardeş kuruluşu Dun & Bradstreet Türkiye tarafından hazırlanan araştırmaya göre, Fortune 500 Türkiye’nin ilk sırasında net satışlarını 2018’de önceki yıla göre yüzde 64.1 artırarak 88 milyar 552 milyon liraya çıkaran TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ, geçen yıl da listenin ilk sırasında bulunuyordu. Listede sırasını değiştirmeyen bir diğer şirket de Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) oldu. EPİAŞ, net satışlarını yüzde 55 artırarak 63.8 milyar liralık net satış geliriyle ikinciliğini korudu. Geçen yıl listenin 4›üncü sırasında bulunan Türk Hava Yolları ise (THY) bir basamak yükselerek 3’üncü oldu. THY’nin net satışları yüzde 58 artarak 62.9 milyar liraya çıktı. Önceki yıl 5’inci sırada yer alan Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), 51 milyar 51 milyon liralık net satışla 4’üncü sıraya yükselirken, 3’üncü sırada yer alan Petrol Ofisi ise 49 milyar 933 milyon lirayla 5’inci sıraya geriledi.

EREĞLİ ÇIKIŞA GEÇTİ

Listede Opet Petrolcülük AŞ 42 milyar 997 milyon lirayla 6’ncı, Ford Otomotiv 33 milyar 292 milyar lirayla 7’nci, Bim Birleşik Mağazalar AŞ 32 milyar 323 milyon lirayla 8’inci, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları 27 milyar 15 milyon lirayla 9’uncu ve Arçelik 26 milyar 904 milyon lirayla 10’uncu sırada yer aldı. Geçen yıl 12’nci sırada bulunan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, bu yıl 9’uncu olurken, 9’uncu sırada bulunan Arçelik ise 10’unculuğa geriledi.

KÂRLILIKLARI DÜŞTÜ

Listedeki 500 şirketin toplam net satışları, yüzde 31.84’lük artışla 1 trilyon 588 milyar 380 milyon liraya yükseldi. Araştırmaya göre, 2018 yılında ÜFE’nin yüzde 33.64 olduğu düşünüldüğünde, reel olarak net satışlarda yüzde 1.35’lik düşüş yaşandı. Listedeki şirketlerin net kârları ise 2017 yılına göre yüzde 16.63 düşerek 54 milyar liraya geriledi. Bilanço yapılarını düzeltmek için esas faaliyetlere yönelen şirketler,2018’de de bu eğilimi sürdürdü. Şirketlerin esas faaliyet kârı yüzde 37.52 artarak 131.3 milyar liraya yükseldi. Finansman giderlerindeki yükseliş eğilimi geçen yıl da artarak sürdü. Fortune 500 şirketlerinin toplam finansman giderleri yüzde 125.79 artarak 139.2 milyar liraya çıktı.

THY iHRACATI UÇURDU