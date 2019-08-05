51 ülke diş tedavisi için Türkiye’yi tercih ediyor
Sağlık turizminden geçen yıl 2.5 milyar dolar gelir sağlayan Türkiye, diş tedavisinde önemli bir oyuncu oldu. Yüzde 80’lere varan ucuz fiyat nedeniyle diş tedavisi için Türkiye’yi tercih eden ülke sayısı 51’e ulaştı.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Başta saç ekimi ve estetik olmak üzere geçen yıl sağlık turizminden 2.5 milyar dolarlık gelir sağlayan Türkiye, yelpazeyi genişletiyor. Artık yabancılar yüzde 80’lere varan fiyat farkı nedeniyle diş için de Türkiye’yi tercih etmeye başladı. Türkiye’nin en büyük zincir diş kliniklerinden Dent Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Efe Çelebi son yıllarda diş tedavisine yabancıların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek “Ülkesinde 30 bin TL’ye yaptırabileceği tedaviyi 6 bin liraya burada yaptırabiliyor. Özellikle implantta çok büyük tedavi farkı var. Hem tatilini yapıyor, hem dişini, parasının yarısı da cebinde kalıyor” dedi.
HAVAALANINDA KARŞILAMA
Bünyelerindeki 16 kliniğin 4’ünü yabancılara tahsis ettiklerini anlatan Çelebi “İngiltere, Almanya, S. Arabistan, Amerika gibi ülkeler başta olmak üzere bugüne kadar 51 ülkeden farklı insanın diş tedavisini yaptı. Ciromuzun yüzde 10’unu sağlık turizminden geliyor” dedi. Hastanın otel-ulaşım gibi tüm planlamalarını da kendilerinin yaptığını anlatan Çelebi “Hastayı havaalanında karşılıyor, sonra da tedavisini yapıp uğurluyoruz. Özellikle son yıllarda diş tedavisinde Türkiye çok avantajlı hale geldi. Eskiden 3’te bir avantajlıydı şimde 5’te bir ucuz hale geldi” diye konuştu.
MERDİVENALTI OLUŞTU
Çelebi, yabancı talebi nedeniyle merdivenaltı oluştuğuna da dikkat çekerek “Hekim olmayan bazı teknisyenler bir daire tutmuş, yurtdışındaki akrabasının vasıtasıyla hasta getiriyor” dedi. Şu anda 83 tane diş fakültesi olduğunu da anlatan Çelebi 10 yıl sonra Türkiye’deki diş hekimi sayısının Avrupa’nın üzerine çıkacağını da belirtti.
2025’te hedefimiz 200 şubeye ulaşmak
16 şubelerinin olduğunu belirten Dent Group Yönetim kurulu Başkanı Dr. Efe Çelebi “Şube sayısı itibariyle en büyük biziz. Ama alınması gereken çok yolumuz var. Zincir klinik konsepti Avrupa ve ABD’de çok yaygın. 600 şubesi olan var. Bizim de 2025 hedefimiz 200 şubeyi aşmak. Türkiye buna müsait. Basit bir örnek vereyim. 6-7 milyonluk Finlandiya’da bile 3. büyük firmanın 120 şubesi var” dedi. 10 şubelerinin İstanbul’da olduğunu anlatan Çelebi “Gaziantep, Ankara, Antalya, Bordum ve Tatvan’da da şubemiz var. Yeni dönemde ilk hedefimiz İzmit, Bursa, İzmir, Trabzon ve Adana’da şube açmak. Yurtdışında ise ilk şubemiz Köln’de olacak” diye konuştu. Franchise ve ortaklık yöntemiyle büyüdüklerini anlatan Çelebi “110 doktorumuz var. 35 tanesiyle ortağız” dedi.
‘Tababet ve Şuabatı Yasası’ nedeniyle tanıtım yapamıyoruz
DR. EFE Çelebi sağlık turizminin gelişmesi için 1928 yılında çıkan Tababet ve Şuabatı Yasası’ndaki yasaklar nedeniyle reklam ve tanıtım yapamadıklarını da belirterek sağlık turizminin gelişmesi için tanıtımın şart olduğunu söyledi. Çelebi bu konuda şunları söyledi: “Havayolu şirketinin dergisine İngilizce reklam verdik. Türk Diş Hekimleri Birliği soruşturma açtı. Sağlık turizmi yapıyoruz ama tanıtımı nasıl yapacağız. Yasa, ‘hekim reklam yapamaz’ diyor. Çoğu cezaya razı olarak reklam veriyorlar. Oysa yanıltıcı her hangi bir bilgi olmadığı sürece reklam serbest olmalı. 60-100 bin lira arasında cezalar kesilebiliyor. Çoğu cezaları mahkemeye taşıdık. Yurtdışında bu işin gelişmiş olmasının sebebi tanıtımın serbest olması. Oradaki metrolarda ‘beyazlatmada indirim’ reklamlarına rastlamak mümkün.”
Yerli implant çıktı fiyat yüzde 60 düştü
Çelebi, Türkiye’de son yıllarda başlayan ‘yerli üretim hamlesi’nin diş sektörüne de büyük katkısı olduğunu belirtti. Çelebi “Yerli implant ürünler çıkınca, yabancı implant ürünlerin fiyatlar düştü. 10 yıl önce 1.500 Euro olan ithal ürünü bugün 600 Euro’ya düşürmek zorunda kaldılar. Bu sevindirici bir gelişme. Hastaya satış maliyeti de aynı oranda yansıdı. Fiyat yüzde 60 düştü” dedi.
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