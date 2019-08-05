51 ülke diş tedavisi için Türkiye’yi tercih ediyor

Başta saç ekimi ve estetik olmak üzere geçen yıl sağlık turizminden 2.5 milyar dolarlık gelir sağlayan Türkiye, yelpazeyi genişletiyor. Artık yabancılar yüzde 80’lere varan fiyat farkı nedeniyle diş için de Türkiye’yi tercih etmeye başladı. Türkiye’nin en büyük zincir diş kliniklerinden Dent Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Efe Çelebi son yıllarda diş tedavisine yabancıların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek “Ülkesinde 30 bin TL’ye yaptırabileceği tedaviyi 6 bin liraya burada yaptırabiliyor. Özellikle implantta çok büyük tedavi farkı var. Hem tatilini yapıyor, hem dişini, parasının yarısı da cebinde kalıyor” dedi.

HAVAALANINDA KARŞILAMA

Bünyelerindeki 16 kliniğin 4’ünü yabancılara tahsis ettiklerini anlatan Çelebi “İngiltere, Almanya, S. Arabistan, Amerika gibi ülkeler başta olmak üzere bugüne kadar 51 ülkeden farklı insanın diş tedavisini yaptı. Ciromuzun yüzde 10’unu sağlık turizminden geliyor” dedi. Hastanın otel-ulaşım gibi tüm planlamalarını da kendilerinin yaptığını anlatan Çelebi “Hastayı havaalanında karşılıyor, sonra da tedavisini yapıp uğurluyoruz. Özellikle son yıllarda diş tedavisinde Türkiye çok avantajlı hale geldi. Eskiden 3’te bir avantajlıydı şimde 5’te bir ucuz hale geldi” diye konuştu.

MERDİVENALTI OLUŞTU

Çelebi, yabancı talebi nedeniyle merdivenaltı oluştuğuna da dikkat çekerek “Hekim olmayan bazı teknisyenler bir daire tutmuş, yurtdışındaki akrabasının vasıtasıyla hasta getiriyor” dedi. Şu anda 83 tane diş fakültesi olduğunu da anlatan Çelebi 10 yıl sonra Türkiye’deki diş hekimi sayısının Avrupa’nın üzerine çıkacağını da belirtti.

2025’te hedefimiz 200 şubeye ulaşmak