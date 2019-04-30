575 TYP personeli alımı için İŞKUR'dan ilan yayımlandı! 575 TYP personel alımı şartları neler?
575 TYP personeli alımı için İŞKUR'dan ilan yayımlandı! İŞKUR’un TYP ilanı vatandaşlarda heyecana yol açtı. İŞKUR yayınladığı ilanda 575 TYP personeli alacağını açıkladı. TYP uygulama süresinin, her bir program için en fazla 9 ay olduğu biliniyor. TYP’de haftalık çalışma süresinin kırk beş saat olması başvuru da bulunacak adaylar için önemli kriter oluyor. İŞKUR açıklamasında 575 TYP personeli alımlarını Burdur, Kırıkkale ve Aydın’da yapacağını duyurdu. Peki, İŞKUR personel alım şartları neler? İşte detaylar…
575 TYP personeli alımı için İŞKUR'dan ilan yayımlandı! İş arayan binlerce aday İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR 575 TYP personeli alımı için ilan verdi. Başvuruda bulunacak adaylar başvuru şartlarını merak ediyor. Alımı yapılacak 575 personel Burdur, Kırıkkale ve Aydın illerinde istihdam ettirilecek. İŞKUR’da TYP programları en fazla 9 ay sürüyor. İşe alınacak TYP personellerininkamusal altyapının yenilenmesi, çevre temizliği, ağaçlandırma, park düzenlemeleri" işlerinde görevlendirileceği biliniyor. İşte, personel alım şartları…
MEMUR ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ
İŞKUR TYP PERSONEL İÇİN TIKLAYINIZ
PEKİ TYP PERSONELİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 575 TYP personeli alımlarını ise;
"Burdur, Kırıkkale ve Aydın" illerinde yapacak.
TYP PERSONELİ HANGİ GÖREVLERDE YER ALACAK?
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) TYP personeli olarak alınacak kişileri ise;
"Kamusal altyapının yenilenmesi, Çevre temizliği, Ağaçlandırma, Park düzenlemeleri" işlerinde görevlendirecek.
TYP PERSONELLERİ HANGİ KURUMLARDA GÖREV ALACAK?
Kamusal altyapının yenilenmesi, Çevre temizliği, Ağaçlandırma, Park düzenlemeleri görevlerini yapacak kişilerin birimleri ise;
"Belediyeler, Müftülükler, Göç İdareleri, Orman İşletme Müdürlükleri, İl özel idareleri, Valilikler, Aile bakanlığı müdürlükleri, Köylere hizmet götürme birlikleri" v.b kurumların ihtiyaçlarına göre personel alımlarında görevlendirilmektedirler.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.