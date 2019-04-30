575 TYP personeli alımı için İŞKUR'dan ilan yayımlandı! 575 TYP personel alımı şartları neler? 575 TYP personeli alımı için İŞKUR'dan ilan yayımlandı! İŞKUR’un TYP ilanı vatandaşlarda heyecana yol açtı. İŞKUR yayınladığı ilanda 575 TYP personeli alacağını açıkladı. TYP uygulama süresinin, her bir program için en fazla 9 ay olduğu biliniyor. TYP’de haftalık çalışma süresinin kırk beş saat olması başvuru da bulunacak adaylar için önemli kriter oluyor. İŞKUR açıklamasında 575 TYP personeli alımlarını Burdur, Kırıkkale ve Aydın’da yapacağını duyurdu. Peki, İŞKUR personel alım şartları neler? İşte detaylar…